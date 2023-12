Los migrantes que decidieron quedarse en los alrededores del Bosque de Tláhuac, en la misma demarcación, han encontrado “su vida” en aquel sector de la Ciudad de México.

Venden empanadas de pollo, arroz con “habichuelas”, —todo con el sabor de las islas del Caribe— aguas de sabores y hasta chips de celulares para hacer llamadas a Estados Unidos.

Sin embargo, la presencia de los migrantes causa molestia a los vecinos de la unidad habitacional, justo frente a la zona.

En la puerta de este complejo se lee un letrero que dice que no hay acceso para personas ajenas y está en diferentes idiomas.

“Es que no entienden, toda la noche están ahí afuera y molestan mucho. Ellos no trabajan y uno sí, ellos se levantan al mediodía y uno tiene que madrugar, ya les dijimos que se fueran, pero no entienden”, dijo una vecina, quien adelantó que en los siguientes días harán una protesta para pedirle a las autoridades que los reubiquen.

En la entrada del Bosque de Tláhuac hay un enorme letrero que les advertía que ahí ya no era albergue, pero, aseguraron, “no tenemos a dónde ir, estamos esperando que nuestras familias nos manden dinero, creo que no molestamos a nadie”, comentó otro migrante que movió su casa de campaña a otra banqueta.

Además, hay un letrero que avisa que las instalaciones de la Comar ya no dan servicio.

Los migrantes, según los policías, se pueden mover libremente en la Ciudad de México y tienen la instrucción de no molestarlos.

“El mexicano es muy especial, dicen que no son racistas, pero no nos aguantan. Por eso, no les decimos nada, no estamos en nuestro país y aquí es de ellos y tenemos que aguantar”, dijo otro extranjero que ya renta una vivienda.

EL UNIVERSAL publicó que el número de migrantes que se encuentran en varias zonas de la Ciudad de México, ya sea de paso o por tiempo indefinido, ha crecido en más de 100% durante este año, reveló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez.

De enero a octubre de 2023, 28 mil 608 personas migrantes han solicitado refugio en la Ciudad, por 13 mil 178 que lo hicieron durante todo el año pasado.

La funcionaria recordó que muchos ya no están de paso en la Ciudad de México, sino que buscan establecerse y auguró que el fenómeno va creciendo.