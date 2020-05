La búsqueda de ventiladores en la CDMX

El gobierno de la Ciudad de México, nos platican, anda en búsqueda de ventiladores para atender a pacientes Covid-19, tarea que no ha sido nada sencilla. La secretaria de Finanzas, Luz Elena González, comentó ayer que si bien se pidieron ventiladores a dos empresas, Tecnologías Rennueva y Lumafesa, las firmas no entregaron en los tiempos establecidos y se suspendieron los contratos para comprar 200 equipos, cuyo monto estimado, en conjunto, era de más de 300 millones de pesos. Ahora la funcionaria dice que deben actuar rápido y buscar más proveedores; no obstante, la Secretaría de Salud sí tiene contratos con la firma Nudomi por 143 equipos con un costo de 384 millones de pesos... Sólo que hasta ahora han llegado 40 y ya estamos en mayo.

La pandemia no los salva de declarar patrimonio

Nos cuentan que la declaración patrimonial que están obligados a realizar los funcionarios cada año no sufrirá cambios en la presente emergencia sanitaria, así que desde la Contraloría General de la CDMX, a cargo de Juan José Serrano, se están afinando todos los mecanismos para que, vía remota, los servidores públicos cumplan, pues el plazo será inamovible; es decir, hasta el 31 de mayo. Nos dicen que los funcionarios tendrán que abrir espacio para cumplir con esta medida y, al mismo tiempo, atender la contingencia.

De regreso a Toluca

De nueva cuenta hubo cambios en el gobierno de Toluca, y ahora, nos cuentan, regresó a su cargo el secretario del ayuntamiento, Ricardo Moreno Bastida, quien dejó el espacio para suplir a Higinio Martínez en el Senado cuando este último regresó a su escaño. Don Ricardo buscó el liderazgo de Morena en el Estado de México, pero el proceso interno está complicado, estuvo en la banca, nos dicen. Por lo tanto, ahora, en medio de la crisis de salud, al presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, este cambio le cayó como anillo al dedo, pues, nos comentan, don Ricardo dialogó con ambulantes y empresarios para buscar aliados de cara a la elección del próximo año. ¿A poco?