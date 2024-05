Las obras de la Línea 3 de Cablebús han hecho “intransitable” la banqueta de avenida Constituyentes, del lado del Bosque de Chapultepec, afirmaron vecinos y transeúntes recurrentes de la zona.

“Caminar por aquí es mucho más riesgo, tienes que bajarte de la acera para caminar por el paso vehicular. Es muy peligroso (...) El problema son los pilares que obstruyen el paso a los puentes, toman todo el espacio de la banqueta”, señaló José, quien transita de manera frecuente por la zona de Chapultepec.

Las torres del Cablebús que van desde la estación Los Pinos hasta Lienzo Charro abarcan por completo la banqueta del lado de Constituyentes en dirección a Vasco de Quiroga, lo que obliga a los transeúntes a bajarse al arroyo vehicular para caminar.

Explicaron que esto se vuelve extremadamente difícil debido al alto flujo de vehículos particulares y de transporte de carga que circulan por la zona en horas pico, aparte de que los carriles de esta vialidad han sufrido un reducción de tamaño considerable, por lo que los autos pasan muy cerca de la banqueta.

“Aparte de que el tránsito está muy pesado aquí, porque más adelante se hace un embudo y tardan mucho los carros en pasar. Aunado a esto nos quitaron el paso peatonal por estas columnas (...) Tienes que ir toreando a todos los carros para subirse al puente”, añadió José.

Los puentes peatonales que cruzan la avenida se encuentran prácticamente bloqueados por estas estructuras, lo que también ha provocado que los vecinos no puedan utilizarlos para llegar al otro lado.

“Antes si querías ir por el bosque y usar la banqueta, podías llegar caminando de este lado y ya no lo puedes hacer por seguridad. Es un riesgo caminar por allí, pero no tienes opción (...), antes solíamos pasar por aquí y paseábamos a los perros y llegar al bosque y ya no se puede”, dijo Angélica, vecina.

Afirmó que esto ha complicado el uso del transporte público en la zona, ya que los microbuses, combis o taxis suelen dejar a los pasajeros en zonas inaccesibles, lo que los obliga a bajarse de la banqueta o pasar debajo de los vigas de los puentes peatonales, que son prácticamente intransitables.

“El pesero me dejó hasta acá, frente al Lienzo Charro, pero antes yo me podía bajar mucho antes y caminaba. Ahora me tengo que bajar hasta acá porque si no, no hay manera (...) no sabes en dónde te va a bajar el pesero y si vas a poder caminar o no”, dijo Angélica.

Los transeúntes consideraron que este es un problema sin solución, ya que sería imposible alterar la infraestructura del Cablebús, el muro del Panteón de Dolores o reducir uno de los carriles de avenida Constituyentes para crear una banqueta caminable.

“No le veo solución a esto, pero es el día a día para los que caminamos en la Ciudad. Tienes que estar vivo porque no es fácil ni seguro (...). La Ciudad de México no es amigable con los peatones y siempre andamos viendo por dónde podemos caminar”, concluyó José.

Por su parte, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) afirmó que las obstrucciones no representan un peligro para los transeúntes, ya que el diseño estructural de las columnas cumple con estándares de seguridad nacionales e internacionales, están conformados de tal manera que garantiza la seguridad de los usuarios del Cablebús, peatones y vehículos que circulan en la zona.

Explicaron que tras un análisis se identificó que las personas que caminan por la zona utilizan los puentes peatonales para llegar a las paradas de transporte público o ingresar al Panteón Civil de Dolores; sin embargo, se desarrolla la propuesta de reconfiguración de la banqueta del lado norte con un ancho variable desde un metro con 20 centímetros hasta un metro con 50 y áreas permeables.

“En coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del área de Tránsito, y la comunidad vecinal se trabaja en un nuevo diseño que mejorará la imagen urbana y la accesibilidad peatonal en la zona del Panteón Civil de Dolores”, indicaron autoridades de Obras y Servicios.