Kínderes privados, los más cumplidores en Escuela Segura

Los kínderes, con 556 planteles, son los centros educativos que más han registrado documentos completos en la plataforma Escuela Segura que habilitó el Gobierno de la Ciudad de México para constatar que cuenten con programa interno de Protección Civil, Constancia de Seguridad Estructural y el visto bueno de seguridad y operación.

En una revisión, se observó que le siguen 455 primarias, 210 secundarias, 45 de educación inicial, tres para educación especial, pero uno o varios papeles siguen en proceso de validación.

No obstante, aunque se han registrado preparatorias y planteles de educación para adultos, no han sido certificados, es decir, no cuentan con los trámites para funcionar.

En ese sentido, las alcaldías que tienen más primarias con documentos validados son Iztapalapa, con 176; Benito Juárez, con 171, y Álvaro Obregón, 133.

Mientras las demarcaciones con menor número de escuelas privadas aprobadas son Xochimilco, con 45; Tláhuac, 37, y Milpa Alta, con nueve.

De las más de 3 mil 900 escuelas privadas que hay en la Ciudad de México, 32%, es decir mil 269, cuentan con todos los documentos necesarios para funcionar.

De acuerdo con la plataforma Escuela Segura, la cual habilitó el Gobierno capitalino el pasado 2 de febrero, se han registrado 2 mil 918 instituciones privadas, de las cuales mil 269 presentaron sus documentos completos, y mil 649 tienen información pendiente o en proceso de carga.

Sigue certificación

No obstante, hay institutos que siguen en proceso de validación de documentos; por ejemplo, el Colegio Jacksonville, ubicado en Álvaro Obregón, al cual le falta el programa interno de Protección Civil y el visto bueno de seguridad; el Colegio Escolar Britannia no cuenta con ningún documento validado —hasta el momento—, y el Colegio Escandón se encuentra en la misma situación.

En la plataforma Escuela Segura, la búsqueda de kínderes, primarias y secundarias se puede realizar por orden alfabético, con el nombre del plantel o bien con la dirección, así como a través de un mapa interactivo.

Incluso tiene la opción para reportar alguna irregularidad o hacer observaciones por plantel. Los datos pueden ser consultados a través de la página https://escuelasegura.cdmx.gob.mx

Escuelas públicas, pendientes

El pasado 3 de febrero, EL UNIVERSAL publicó que el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, dio a conocer que Escuela Segura lleva dos años de operación, por lo que se trabaja para que todas las instituciones públicas de educación básica también se integren al sistema.

La plataforma responde a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a solicitud de los padres de familia del Colegio Enrique Rébsamen, el cual colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Eduardo Clark detalló que, para esa fecha, solamente 20% de las escuelas privadas se habían negado a cargar su documentación, por lo que 274 han recibido sanciones administrativas, que en caso de que no cumplan con los requisitos, podrán ser acreedores a que se les retiren los permisos.



Padres advirtieron peligro por obra aledaña a una secundaria

Padres de los alumnos de la secundaria 333 Manuel Mario Cerna reportaron la caída de material de construcción del edificio aledaño al patio de la escuela desde el 3 de febrero.

Esto ocurrió en la clase de educación física del grupo de segundo grado, cuando una varilla de un metro cayó desde el edificio en obra. Según testimonios, el pedazo de fierro rebasó la malla de protección instalada por la constructora y terminó a escasos metros de un alumno.

El impacto dejó una marca visible en el suelo y a pesar de que se recabó evidencia, las autoridades escolares no lo informaron a los padres, según afirmaron.

“Se supone que llegaron a un acuerdo para que no se trabajara en horas de clases, pero no se cumplió y en la semana han estado entrando por el acceso de la calle trasera. Para eso está el policía ahora. Es muy peligroso que estén trabajando en horas de clase y no respeten los sellos”, agregó Erica, una de las madres de familia.

“Yo siempre tengo el riesgo de estar volteando arriba para ver si no cae nada (...) la construcción lleva desde que estoy en cuarto de primaria, o sea lleva años y siempre se oye cómo trabajan, y es muy molesto”, expresó Ainara, alumna de tercer grado.

Tras la acumulación de incidentes y denuncias sin respuesta, los padres de familia se organizaron para no mandar a sus hijos a la escuela y cerrar la avenida Circuito Interior, a la altura de Benjamin Franklin, este 7 de febrero.

Hasta el momento se han presentado a la escuela autoridades de las secretarías de Gobierno, de Protección Civil y de Seguridad Ciudadana, así como áreas de Participación Ciudadana, para prevenir que la obra siga en operación hasta que se resuelva de manera legal. Dos policías resguardan los accesos a la construcción en los que se ven los sellos de “clausurado”.