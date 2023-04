“Morena se va a ir por donde llegó, es decir, por la Ciudad de México porque los vamos a derrotar en 2024, como ya ocurrió en 2021. No son invencibles porque los capitalinos ya se dieron cuenta de que la corrupción que encabeza ha costado vidas en el Metro, sumado al hartazgo ciudadano que quedó demostrado en la última manifestación en el Zócalo”, asevera la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, quien alza la mano para ser candidata a la Jefatura de Gobierno en 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL expone: “Estoy trabajando todos los días para ser la candidata de mi partido al Gobierno de la Ciudad de México y queremos conjuntar una gran alianza de partidos, de ciudadanos, para derrotar a Morena en 2024, lo cual es absolutamente posible. Lo dicen las encuestas, lo demostramos en las elecciones de 2021 y el hartazgo ciudadano en las manifestaciones que exigen mejores gobiernos así lo indican”.

López Rabadán considera que entre más mujeres y hombres de la oposición se sumen a la alianza, se garantizará que ganen la Ciudad de México en las urnas el próximo año.

La senadora lleva 25 años militando en Acción Nacional y destaca que desde el Senado es una voz fuerte “en contra de la corrupción que encabeza Andrés Manuel López Obrador y de la que existe en la Ciudad de México. La corrupción mata, eso ya se vio en el Metro”.

Sobre su visión de la Ciudad de México, indica que el principal problema es la inseguridad y propone que haya policía de proximidad y que la fiscalía realmente actúe como una institución autónoma.

Respecto al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la panista refiere que además de darle mantenimiento se requiere un mayor número de líneas del sistema y destaca que Morena en el gobierno de la Ciudad no ha construido ni una.

¿Por qué y para qué quiere gobernar la Ciudad de México?

—Soy una mujer honesta, me he preparado para gobernar la Ciudad de México. Reconozco los problemas de la Ciudad y sé cómo atenderlos. Los capitalinos merecen buenos gobiernos. Conozco a la Ciudad desde sus entrañas. Conozco el Metro, sus mercados; he recorrido sus calles, sus colonias. Soy chilanga. Aquí nací, he vivido, estudiado y trabajado en la Ciudad de México.

¿Cuál es el principal problema de la Ciudad y cómo lo resolvería?

—La inseguridad y la violencia que ataca todos los días, lo mismo en el camión, en tu casa o en las calles. Para detener la violencia es necesario dejar de abrazar a los delincuentes, es necesario que la impunidad se detenga y los responsables vayan a la cárcel. Se requiere presupuesto para fortalecer a los cuerpos policiales, que tengan equipo, vehículos, tecnología de vanguardia, mejores salarios, incentivos para no corromperse, así como cursos de actualización y certificaciones que garanticen que los mejores perfiles sean quienes cuiden de los ciudadanos.

En materia de seguridad, ¿qué reforzaría o cambiaría?

—Es necesario que la Ciudad de México tenga una policía de proximidad que cuide a los capitalinos en sus colonias. En cada una de las colonias de esta capital se requiere que haya policías cercanos a los ciudadanos. Que esta policía esté capacitada y como lo he descrito anteriormente, debe ser cercana a los capitalinos para que los cuide y, a su vez, la ciudadanía los reconozca. Igualmente, es necesario que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en verdad sea autónoma e investigue los delitos y no sólo sirva para perseguir a opositores.

La impunidad se debe erradicar para que los capitalinos sepan que hay un verdadero Estado de derecho y que quien la haga la pague.

¿Qué haría para que el Metro funcione de forma adecuada y se abata el rezago?

—El Metro necesita un plan integral de recuperación. Que los talleres tengan refacciones, que exista una supervisión del sistema de frenado. Que los trabajadores cuenten con equipo suficiente y de calidad. Que se reemplacen los trenes en mal estado y se tenga un Puesto Central de Control y de manera prioritaria que se creen más líneas de Metro. En 25 años, Morena construyó una sola línea de Metro y se les cayó. El Metro de esta Ciudad necesita una revisión exhaustiva de cada una de sus estaciones, de sus tramos de recorrido, de sus transbordos y de sus áreas de control. Es necesario revisar cada centímetro para definir el deterioro y su correcta atención integral.

¿Qué medidas adoptaría para hacer frente a la crisis del agua?

—Se necesita atender varios frentes. El primero de ellos, actualizar la red hidráulica para evitar fugas y con ello se desperdicie más de 40% del suministro. La reacción del Sistema de Aguas debe ser automática para evitar las pérdidas de este vital líquido. También, se deben incentivar las cosechas de agua de lluvia para uso doméstico. Y generar una red de tratamiento de aguas negras y grises para que se puedan reutilizar, en un primer paso, en edificios públicos. Habrá incentivos fiscales para quienes coadyuven a mejorar las condiciones ambientales.

¿Cómo ve el gobierno actual; pros y contras?

—Este gobierno ha sido altamente negligente y letal. Producto de la impunidad de este gobierno se han asesinado a más de 5 mil personas y más de 3 mil 600 están desaparecidas; ocho de cada 10 capitalinos se sienten inseguros. El transporte público está colapsado. Impera la corrupción. No hay creación de empleos. El dinero cada día alcanza para menos. Los impuestos como el predial y la tenencia no se ven reflejados en buenos servicios públicos. Hay desabasto de medicamentos. En resumen, hay un abandono por parte de este gobierno.

¿Plantearía una investigación a la administración actual en caso de ganar? y ¿por qué casos?

—Por supuesto. Por dos casos específicos: el caso de la Línea 12 del Metro y la tragedia del Colegio Rébsamen. En el primero se demostró que esta administración fue responsable del colapso por la falta de mantenimiento. Hay 29 personas que han perdido la vida por la negligencia y el abandono del Metro por parte del gobierno de la Ciudad de México. Por culpa de la corrupción de [Claudia] Sheinbaum cuando fue alcaldesa de Tlalpan. Hoy 26 familias aún extrañan a sus seres queridos. La tragedia del Colegio Rébsamen sigue doliéndonos. Hoy no hay ningún servidor público del gobierno de Morena detenido ni por las tragedias del Metro [Líneas 12, 3 y Control de Mando], ni por el Colegio Rébsamen, ni por Esme y Sofi, que murieron por la falta de coladeras.

¿Qué opina de sus rivales?

—Entre más perfiles de mujeres y hombres decidan participar desde la oposición, garantizaremos el cambio en [las elecciones de] 2024.

¿Hay piso parejo para participar?

—Claramente el gobierno capitalino está usando los recursos públicos y todo el aparato gubernamental para promocionar a sus corcholatas. Morena ha manipulado la ley para beneficiarse. No hay piso parejo, pero la ciudadanía decidirá, como ya decidió en 2021 y acompañará a esta nueva opción política.

¿Es necesaria la alianza?

—Soy aliancista y creo que juntos podemos sacar al mal gobierno. Partidos políticos, organizaciones, hombres y mujeres libres decidiremos el futuro de México.