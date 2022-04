Joven reportada como desaparecida en Otzolotepec dice que huyó por agresiones de su mamá

Otzolotepec, Méx.- La menor de 15 años de edad reportada como desaparecida por sus padres hace seis días tras salir de casa en Otzolotepec, a la Preparatoria número 1 de la UAEMex en Toluca, luego de dejar a su hermana en la secundaria, informó que se fue de casa por voluntad propia, pues su "madre alcohólica la violentaba".

A través de un vídeo que publicó en su página de Facebook, y que el ayuntamiento de Otzolotepec también retomó para notificar que se cancela la búsqueda, la menor de iniciales K.R.L. señaló que fue reportada como desaparecida el 6 de abril y mostró la ficha Odisea que emitió la Fiscalía General de Justicia estatal, para constatar su identidad.

Relató que algunos medios de comunicación documentaron lo que su madre informó, entre otras cosas, que ella le habría llamado por teléfono el miércoles 6 de abril para pedirle quedarse a jugar voleibol después de clases y que al negarle el permiso, no volvió a casa.

Sin embargo, la menor puntualizó que le llamó para informarle que no volvería a casa pues temía por su integridad al ser violentada, sobre todo, cuando la señora se encontraba bajo el influjo del alcohol.

"Hola ¿cómo están? Mi nombre es K.R.L. ya muchos me conocen y los que no, les pongo un poco de contexto, el día 6 de abril fui reportada como desaparecida, y hoy 14 de abril les vengo a informar que estoy bien, estoy mucho mejor que antes, no fui robada, ni sustraída como dice en el cartel", dijo.

"Yo me salí de mi casa por voluntad propia, ya que en ella me violentaban y yo tenía por mi integridad física y mi integridad moral", apuntó.

Para después relatar los hechos; "Les voy a contar como sucedieron las cosas ese día: el miércoles 6 de abril en un horario de 17:00 o 17:30 horas, le marqué a mi madre, eso es cierto en la entrevista que le hicieron, pero no para pedirle permiso, eso es mentira. Yo le llamé para comentarle que no iba a regresar a la casa y que yo ya no iba a estar con ella".

"Ella de forma amenazante respondió que iba a acabar con la vida de las personas y las familias de quienes estuvieran involucrados en ayudarme en esto", acotó.

Mientras observa la pantalla del teléfono con el que grabó el video, compartió un video de una vez que logró grabar en un episodio de agresión por parte de su mamá.

"Ella (su madre) estaba agresiva por el alcohol, ya que ella también es alcohólica y espero entiendan por qué me salí, y que no crean que fue por un berrinche".

En el vídeo se escucha como golpean una puerta, después se observa a la madre de la menor rompiendo el cristal de la misma, la insulta y la niña asegura la chapa de la puerta.

"Espero que con esto entiendan mi decisión del por qué me salí, ya que no fue un berrinche, era parte de mi día a día, así como cuando me corría de mi casa", señaló.

Maribel, la madre de la menor pidió ayuda en redes sociales y a las autoridades para dar con el paradero de su hija, han publicado varios TikTok con la ficha de búsqueda, pidiendo ayuda para dar con su paradero, además habría convocado a una marcha para demandar a las autoridades su localización, pero fue suspendida.



