Hoy no circula. Conoce cuáles son los autos que no circulan este primer sábado de abril

Este primer sábado de abril, el programa Hoy no Circula aplica para los vehículos con hologramas 1, terminación de placas non y para todos los autos con hologramas 2 y foráneos.

​​

Los automóviles con holograma 1, con terminación de placa impar no circulan el primero y tercer sábado de mes.

El programa Hoy No Circula se aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México; así como para 18 municipios del Estado de México.

La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.

Estos autos circulan todos los días

Los autos con holograma cero doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.

Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.

El #HoyNoCircula para el 1er sábado de abril en la #ZMVM es para los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placa #NON, HOLOGRAMA 2 y foráneos.

Los holograma 0 y 00 quedan EXENTOS.

