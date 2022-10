Hookah Santa Fe. Clausuran bar donde una joven fue drogada y escondida en un baño

El alcalde de Cuajimalpa, Adrian Rubalcava, informó que el restaurante “Hookah Santa Fe” fue clausurado la madrugada de este miércoles, luego de los hechos registrados el viernes 21 de octubre en donde una joven fue drogada y escondida en un baño.

En un operativo con la policía capitalina adscrita a la demarcación, y encabezado por el edil, pasada la media noche arribaron al local.



En este momento se lleva acabo la visita de verificación al establecimiento mercantil “Hookah Santa Fe” en unos momentos más informaremos del resultado. @FiscaliaCDMX @Claudiashein @OHarfuch pic.twitter.com/gyrHyPdeaq — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 26, 2022

Horas más tarde mostró los sellos de clausura tras el operativo.

“Con este horario la inspección del establecimiento mercantil “Hookah” arrojó una suspensión de actividades y diversas sanciones económicas. La fiscalía de justicia de la CDMX inició carpetas de investigación y darán seguimiento a lo que corresponde en materia penal”, escribió.



Con este horario la inspección del establecimiento mercantil “Hookah” arrojó una suspensión de actividades y diversas sanciones económicas. La fiscalía de justicia de la CDMX inició carpetas de investigación y darán seguimiento a lo que corresponde en materia penal. pic.twitter.com/qZL5Qra484 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 26, 2022

¿Qué pasó en el “Hookah Santa Fe”?

Desde hace unos días circula en redes sociales un audio en el que se escucha a una mujer, quien señala ser madre de la víctima, que cuenta que su hija fue drogada con una sustancia llamada escopolamina y que fue escondida dentro de un baño del establecimiento.

La mujer narra que había acordado con su hija que su chofer la llevaría de vuelta a casa luego de convivir en "Hookah Santa Fe”; sin embargo, luego de varias horas la joven no se reportó y comenzaron a buscarla.

Su última ubicación marcaba que ella seguía en el establecimiento. Empleados del lugar refirieron que no estaba en el sitio, pero al insistir “la gerente” volvió a buscar y dieron con un baño que era usado como bodega y entre varios bultos encontraron a la joven.

“Ella (la gerente) decide buscar en los baños al final del pasillo. En el último de los cubículos se encuentra con una puerta bloqueada, con esfuerzo logra abrirla parcialmente y nos encontramos con un baño que funciona de bodega lleno de bolsas negras con cortinas, es decir, bultos muy pesados que cubrían todo el piso y los muebles de baño logra asomarse y grita “¡aquí hay una niña!”.



Al encontrar a la joven, dice su mamá, la joven refiere que no recuerda cómo llegó ahí y tras hacerle pruebas de toxicología, éstas salieron negativas; Sin embargo, una especialista les dijo que actualmente se usa una sustancia llamada escopolamina "que tiene como objetivo dormir profundamente a la víctima con fines de abuso. No es rastreable”.



De acuerdo con la narración de la mujer, el establecimiento argumentó que las cámaras que justamente enfocaban la zona donde fue hallada la joven no funcionaban.



Además, señala que tras entrevistarse con un hombre, presunto dueño del establecimiento, para buscar respuestas, solo encontró poca empatía. “En respuesta a mi necesidad de ver qué había pasado fue un -da gracias que tu hija está viva-”.



Consumo de bebidas es responsabilidad de clientes: “Hookah Santa Fe”

Por estos hechos, la administración del “Hookah Santa Fe” emitió un comunicado en el que negaron “categóricamente” que su personal esté involucrado o haya facilitado alguna actividad en contra de la víctima.



“Se busca responsabilizar al establecimiento por un hecho que sale completamente de su control, ya que el consumo de bebidas y el control de dicho consumo es enteramente responsabilidad de cada unos de los clientes, no existe prueba alguna de que el personal haya estado implicado o involucrado activamente en lo sucedido, ni mucho menos existe prueba de que se haya encubierto alguna conducta contraria a la normatividad”.



