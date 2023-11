Ernestina Godoy aseguró que está lista para un nuevo mandato al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pese a la “pequeña minoría” que se opone, y reiteró a los panistas que no hay persecución política.

Durante su entrevista virtual en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, como parte de su proceso de ratificación, dijo que de los cinco actores que conforman este proceso ya tiene el consenso favorable de cuatro: Consejo Judicial Ciudadano, Consejo Ciudadano de la fiscalía, de la ciudadanía en general y del jefe de Gobierno. Falta el aval del Congreso, en donde una pequeña minoría no quiere que se mantenga en el cargo debido a su combate frontal a la corrupción.

“Una pequeña minoría ha dejado de lado la opinión ciudadana recabada por el Consejo Judicial Ciudadano y por este mismo Congreso; una pequeña minoría tampoco ha escuchado la opinión de las víctimas a las que todos los días atendemos e informamos; esta pequeña minoría sólo se mira así misma y a sus intereses; seamos claros, la falta de acuerdos deviene de la implementación de la política criminal en materia de combate a la corrupción, lo que algunos llaman cínicamente persecución política”, sostuvo Godoy.

A quienes se oponen a su ratificación, les recordó que el combate a la corrupción es un mandato constitucional irrenunciable e impostergable.

“Vamos a seguir adelante con esta transformación de la fiscalía y lo vamos a hacer de la mano de las personas, de las y los colectivos, de la crítica y de la propuesta, que sabemos recibir y atender. Hoy puedo decirles que me siento orgullosa, junto con todas y todos mis compañeros, de pertenecer a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de ser parte de esta transformación que hemos construido”, expuso.

La fiscal aseveró que no hay persecución política, ni fabricación de delitos y que se ha sometido puntualmente a cada una de las etapas de este proceso de ratificación, el cual está establecido en la Constitución y en las leyes locales.

“La corrupción no es un derecho, y lo reitero, ese no es un derecho que deba ser protegido y resguardado por las instituciones del Estado como ustedes están postulando, no me refiero a todos los diputados, me refiero a esta minoría. No hay perseguidos políticos en razón de sus ideas u opiniones, lo que sí hay son políticos que han utilizado sus cargos para obtener beneficios personales fuera de la ley”, comentó Godoy Ramos.

Recordó que sobre el Cártel Inmobiliario recibieron denuncias y llevaron a un juez cada una de las pruebas que sustentan las acusaciones, por lo que no fabrican delitos. También presumió que ha atendido puntualmente, sin diferencia de colores, a todos las y los diputados.

El formato permitió que cada partido realizara un pronunciamiento. Morena y aliados avalaron y presumieron el trabajo de la fiscal; el PAN criticó el formato de la entrevista.

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia se declaró en sesión permanente.