El jefe de Gobierno, Martí Batres, afirmó que la administración capitalina se mantendrá al margen y no se meterá en el proceso interno de Morena para designar al candidato de ese partido rumbo a las elecciones de 2024 para la Jefatura de Gobierno.

Luego de que este jueves Morena definió a los cuatro perfiles que participarán en una encuesta interna para designar al Coordinador de la Defensa de la Transformación en la CDMX, el mandatario explicó que la noche de ayer, se reunió con su gabinete para pedirles "que no se metan".

"Es un proceso interno de Morena, el gobierno de la ciudad no se va a meter, no se puede meter; de hecho, ayer tuve reunión con el gabinete por la noche y le pedí a los compañeros que no se metan. Los que son funcionarios se dediquen a tareas de gobierno, particularmente a quienes tienen a su cargo programas sociales, que no usen programas sociales para apoyar a nadie", dijo.

Batres Guadarrama afirmó que pidió a los funcionarios de su gabinete, no asistir a ningún evento del proceso.

En el caso de Mariana Boy, titular de la PAOT y uno de los cuatro perfiles que participarán en el proceso, el mandatario señaló que posteriormente platicará con ella, aunque señaló que hay un apartado de las bases en el que se plantea que puedan participar en el proceso de encuestas aún sin renunciar a sus cargos.

