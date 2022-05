FGJ desechó 10 denuncias sobre el caso: abogado

Las 10 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) por diferentes irregularidades en el caso de la Línea 12, en las que se incluye la falta de mantenimiento por parte de la exdirectora Florencia Serranía, fueron “mandadas al basurero”, señaló el penalista Gabriel Regino, quien representa a exfuncionarios investigados por la caída de una trabe en la Línea Dorada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que la fiscalía capitalina está cayendo en un encubrimiento y prevé que la solicitud hecha en la audiencia pasada para que se llame a declarar a Florencia Serranía también sea negada por la autoridad.

“Lo que tendría que hacer la fiscalía, que no lo hará, es dejar de encubrir a los auténticos responsables en esta tragedia, no lo va a hacer mientras permanezca la misma autoridad política y la misma titular de esta dependencia [FGJ], tendremos que esperar a los cambios para que realmente se investigue a los responsables. Pero eso no impide que nosotros sigamos dando a conocer que la causa fue la falta de mantenimiento y de inspecciones”, enfatizó Regino.

Aseguró que el dictamen realizado por la fiscalía capitalina le da a sus imputados la razón de que no son culpables del colapso, pues la causa-raíz es la falla en la construcción de la obra, responsabilidad del consorcio de empresas y no de sus defendidos.

“¿Qué hizo el ingeniero Enrique Horcasitas? Administrar el presupuesto de la licitación, asignar los pagos, la pregunta es ¿qué tiene que ver esto con el diseño, la construcción y la supervisión de la obra?”, añadió.

Comentó que el rechazo del tercer informe de DNV, que involucra la falta de inspecciones y mantenimiento, muestra el carácter político de la investigación, “nos quieren culpar a nosotros cuando es culpa del consorcio”.

Regino apuntó que el gobierno actual corrobora uno de los señalamientos que ellos hicieron sobre las fracturas en la estructura con los videos de drones hechos en 2019, y que es evidencia criminal porque “no hicieron nada”.

Adelantó que preparan una denuncia contra la FGJ por desechar la falta de mantenimiento como causa del colapso y línea de investigación, la cual buscarán presentar en instancias como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), así como las Cámaras de Diputados y Senadores.

“No vamos a permitir que la justicia e investigación sean rehenes electorales”. Dijo que el caso del colapso de la Línea 12 podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).