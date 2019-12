Feminicida en Toluca ya no significará un peligro: Frida Guerrera

Toluca, Méx.— Durante tres semanas la activista en defensa de las mujeres Frida Guerrera mantuvo comunicación con el presunto feminicida de Jessica, Oscar “N”, y relata que por ese lapso él “abarcó mi vida”.

Ahora dice que se siente tranquila y descansa porque sabe que este hombre no significará más peligro para nadie.

La también periodista explicó en entrevista para EL UNIVERSAL que desde que supo sobre el hallazgo de los cuerpos de tres mujeres en Villa Santin, acudió a Toluca y se entrevistó con los padres de Jessica, con quienes se comprometió ayudarlos en la búsqueda de justicia para su hija.

Pero fue tras la publicación que hizo el presunto asesino de las cédulas de localización de tres mujeres desde su perfil de Facebook, acreditándose su muerte, cuando escribió una columna en donde descalifica la capacidad intelectual de Oscar y ese texto motivó al feminicida a buscarla.

“Me escribió y cada vez que publicaban desde diversos perfiles que abrió en redes sociales, primero me mandaba los mensajes”, cuenta la activista.

Dice que la comunicación se fortaleció cuando le pidió que se asegurara de que estuvieran bien alimentadas sus mascotas: los perros Gronda, Petra, Démona, y la gata Paz. Incluso quiso exigirle que se las llevara a su casa, pero se rehusó, pues sabía que al tenerlas, Oscar querría entrar a su domicilio.

Con el presunto feminicida se comunicaba por las mañanas y las tardes, únicamente. Él la llamó “perra”, le dijo que “seguro estaba enamorada de él” y en estos días tendrían un encuentro, pero fue aprehendido.

Frida asegura que es un sujeto con personalidad agresiva, obsesivo con la limpieza, antisocial, quien jamás habló de su familia, únicamente reflejó cierto rencor hacia su madre.

“Nunca le pregunté por qué lo hizo. Es fácil entender, quiere atención, de eso sí me di cuenta. Es un sujeto que tenía un buen discurso, que sabía llegar con las mujeres, aun si no estaban en una situación vulnerable y que a mí no me parece atractivo, pero que supo cómo acercarse”, relata.

La activista tuvo asesoría de la Fiscalía de Justicia estatal para dar con el paradero del sujeto. En un boletín donde la institución informó sobre la aprehensión del probable feminicida, agradece “la invaluable colaboración del equipo de trabajo de la activista Frida Guerrera en esta investigación. Esta Fiscalía Estatal reconoce la importancia de sumar a organismos no gubernamentales a las labores que se llevan a cabo durante el desarrollo de diversas indagatorias”.