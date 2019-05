Federales operaron golpe a narcos de Tepito

En el golpe que asestaron las fuerzas federales a los cárteles que operan en el barrio bravo de Tepito, y que desde hace año y medio han desatado la violencia y las ejecuciones en la capital del país, no todo ha sido cordialidad entre las autoridades federales y locales. Nos dicen que las declaraciones de la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, quien comentó que la dependencia a su cargo había participado en el trabajo de investigación y en el operativo, no cayeron nada bien entre los mandos policiales federales, quienes aseguran que no sólo no participaron, sino que de plano no se les notificó de lo sucedido para evitar una fuga de información. En especial, dicen, no se compartió información con mandos policiales de la procuraduría capitalina, donde se ha confirmado que algunos agentes de investigación y del Ministerio Público, tienen nexos con estos grupos delincuenciales. Ahora lo corresponde a las autoridades locales es poner especial atención a la posible recomposición que se de en estas dos bandas delictivas, pues tras la caída de los líderes y operadores, alguien más ocupa su lugar.

Diputado mala suerte

Muy poco habla el presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México, el morenista Miguel Ángel Macedo, pero cuando lo hace, le va muy mal. Ayer el legislador presentó una propuesta para abrogar la Ley de Movilidad, planteamiento que subió a las redes sociales, donde literalmente lo deshicieron los cibernautas con la propuesta. Lo que pasa es que don Miguel Ángel no se supo explicar, pues su planteamiento era sólo cambiar de nombre a la ley y no hacer una nueva normatividad como lo dio a entender. Lo cierto es que su propuesta no era nada trascendente, pero la reacción que desató en las redes fue explosiva. Aquí muy bien cabe el dicho de que calladito se ve más bonito, a ver si lo entiende o mejora sus sistema de comunicación a través de las redes sociales que parece que no son su fuerte.

Auditor se aferra al cargo

Fernando Baz, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), dejó en claro que no renunciará a su puesto, sino que hasta el último día defenderá su integridad ante los diputados de Morena, que lo acusan de omiso, y a quienes señala de fraguar su destitución utilizando su mayoría en el Congreso mexiquense. Don Fernando dijo que en siete reuniones con la Comisión legislativa del Osfem entregó todo lo que le solicitaron y los morenistas se empeñaron en cuestionar y desacreditar su trabajo, señalándolo de realizar auditorías sesgadas. Uno de los legisladores que se le fue al cuello fue el morenista Tanech Sánchez, ya impulsó la campaña para destituirlo del cargo. Aun así, agrega, lo doloroso no es que duden de su trabajo, sino de los 300 auditores que laboran bajo su mando y asegura que ha actuado apegado a la normatividad, por lo que considera que hay un trasfondo político en el tema. ¿Aguantará el auditor la aplanadora Morena que se le vino encima?