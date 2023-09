Damnificados Unidos de la Ciudad de México impidieron que los diputados montaran un “show” y celebrarán una sesión solemne para recordar los sismos de 1985 y 2017 en el Congreso de la CDMX.

Antes de las 9:00 horas, damnificados de 12 alcaldías arribaron al recinto legislativo, ubicado en el cruce de las calles de Donceles y Allende, y bloquearon los accesos para impedir el ingreso de trabajadores y diputados, quienes tenían previsto realizar una sesión solemne para conmemorar a las víctimas de los sismos.

A esta protesta se unieron los galleros, quienes también arribaron a las instalaciones del Poder Legislativo para protestar en contra de un dictamen que busca prohibir las peleas de gallos.

Lee también ¡Ay nanita! Reportan sismos por debajo de los 4.5 grados previo al Segundo Simulacro Nacional

Daminificados acusan que legisladores querían hacer "show"

Lo damnificados precisaron que la sesión solemne que planeaban hacer los legisladores era un “show”, por lo que la impedirían, aunque también propusieron que se hiciera, pero que una comisión de damnificados usara la tribuna para expresar su sentir.

Conforme pasaban los minutos y se acercaba la hora del Simulacro Nacional, se desvanecía la esperanza de los diputados locales de que hubiera sesión solemne. Durante la protesta, Mónica Romero, integrante de este colectivo, exhibió a algunos legisladores, como Daniela Álvarez, Polimnia Romana y Gabriela Quiroga, por haberse ido a desayunar y no atender sus peticiones.

Diez minutos antes del Simulacro Nacional, la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, salió con los damnificados y les informó que la mayoría de los diputados morenistas no habían aceptado su petición para poder utilizar la tribuna en esta sesión solemne, por lo que se tomó la decisión de cancelarla.

Lee también 19s ¿Dónde puedes reportar si no sonó la alerta sísmica de tu calle o colonia en la CDMX?

“Al menos no hubo sesión de simulación, no hubo show. Nosotros lo único que solicitamos es que no hubiera sesión de simulación, pretendían meter músicos, detuvimos también a una exposición; creo que los damnificados necesitamos casas, no música, no simulación en respeto al patrimonio que perdimos no se permitió la sesión, a menos que se escuchara porque sería una sesión con causa”, apuntó Romero.

Esta sesión solemne o “show”, como lo llamaron los damnificados, se realizará este jueves 21 de septiembre, lo que fue criticado por los quejosos “es una lástima que la cada del pueblo hagan sesiones en lo oscurito”.

Dolor al escuchar la alerta sísmica

En punto de las 11:00 horas, al escuchar la alerta sísmica, los damnificados permanecieron de pie, en silencio y con el puño en alto recordando la tragedia que vivieron hace seis años cuando perdieron su vivienda y algunos más a un familiar.

Tras la alerta, se entonó el himno nacional y luego los abrazos y algunas lágrimas entre los presentes no se hicieron esperar.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.





bmc