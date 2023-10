Los usuarios de la Línea 7 del Metro, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, amanecieron ayer domingo con la novedad de que ahora pueden ingresar sólo con las nuevas tarjetas de movilidad.

Los tradicionales boletos quedaron atrás, lo cual fue visto con buenos ojos por usuarios, pues ahora con un solo plástico tienen acceso a diversos métodos de transporte público: “Es más práctico, así ahora po demos hacer transbordos sin estar pagando con monedas en un lado, boletos en otro y tarjetas en el Metrobús”, expuso don Hilario, quien aseguró que los boletos del Metro son cosas del pasado.

En las entradas de las estaciones de esa línea hay máquinas expendedoras de los plásticos, ahí mismo se puede recargar, lo que agiliza el ingreso de usuarios.

Incluso, de acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el ingreso de usuarios se desarrolló sin contratiempos y en las estaciones que van de El Rosario a Barranca del Muerto se realizó de manera habitual y los equipos validadores de tarjeta funcionaron adecuadamente.

En este sentido, el STC reportó que la compra, venta y recarga de Tarjetas de Movilidad Integrada se registró sin incidentes en todas las taquillas y máquinas expendedoras en la Línea 7, como parte de las acciones en el cambio de pago de viaje del proceso de modernización del sistema de peaje, con las que el boleto magnético será retirado paulatinamente de circulación en la red.

El Metro recordó que desde el pasado 2 de septiembre del año en curso este proceso comenzó a aplicarse en las líneas 4 y 6, donde actualmente los usuarios ingresan únicamente con tarjeta.

“Con la tarjeta es más rápido, antes el boleto se atoraba, y en lo que lo metías perdías tiempo y ahora es más rápido todo. Además, ya no tenemos que hacer fila para comprar uno o dos boletos; yo, por ejemplo, le pongo lo que me gasto en la semana y listo, ya no hago filas ni nada”, dijo Tatiana, quien calculó que para ir de su casa a la universidad, se gasta aproximadamente 150 pesos por semana; antes, dijo, había que hacer fila para los pagos y ahora, con una sola tarjeta tienes para ingresar a varios servicios.

Por ello, solicitaron a las autoridades implementar este sistema en todo el transporte público lo más pronto posible: “Así debería ser en todos lados”, consideró otra usuaria.