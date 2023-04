Víctor Hugo Lobo, líder de los diputados locales del PRD, aspira a ser jefe de Gobierno en 2024 y asegura que es la mejor opción para encabezar la candidatura del bloque opositor, pues ha dado resultados en zonas difíciles de la Ciudad, tiene un perfil de izquierda y es un político de calle.

Confía en que haya reglas claras y piso parejo para todos los aspirantes, pues lo más importante es llevar a la Ciudad de México a un horizonte mucho más claro, de avanzada y progreso. Propone que haya debates y foros para la definición del candidato, con la finalidad de que los capitalinos no sólo conozcan a la persona, sino lo que ha hecho, y que después venga una encuesta, pero antes la contrastación de ideas.

Refiere que hay que robustecer el C5 y la inteligencia policial, así como darle mantenimiento al Metro.

Sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, asevera que ha tenido aciertos, como impulsar una Ciudad de derechos, como la concibió el PRD, pero también ha dejado de pelear por conseguir más recursos, que eran los de capitalidad.

¿Por qué quiere ser jefe de Gobierno?

—Estamos preparados, no sólo lanzamos propuestas que pudieran parecer espectaculares o novedosas. Sólo les planteamos a los ciudadanos que analicen, revisen bien nuestra trayectoria, propuestas, resultados y los hechos que hemos logrado. Esa es nuestra mejor carta de presentación, logramos resolver problemas en una zona importante de la Ciudad.

¿Qué opina de los demás aspirantes?

—Todos los aspirantes a la jefatura de Gobierno que han levantado la mano por la alianza opositora son servidores públicos preparados, capaces, con experiencia y algunos son mis amigos, pero tal vez la formación ideológica que los ha desarrollado no necesariamente es la de la mayoría de las y los capitalinos. Yo creo que los ciudadanos de esta capital tenemos una empatía mucho más de izquierda, y creo que quien representa esas aspiraciones y objetivos es Víctor Hugo Lobo.

¿Los otros aspirantes generan dudas?

—Los resultados que han dado los demás aspirantes tal vez aún generan dudas porque han sido en regiones muy pequeñas o con condiciones urbanas y socioeconómicas muy estables. Nosotros lo hemos dado en zonas muy complejas, difíciles y en zonas donde hay una disparidad de condiciones, por eso creo que como esa condición es la que tiene la Ciudad, el adecuado para resolver estos temas es, humildemente, tu servidor.

¿Por qué usted sí?

—He caminado las calles y creo que soy el candidato que más conoce la Ciudad, que más conoce la administración pública, desde cargos medios hasta haber sido gobernante en varios periodos, eso habla de que hay confianza y hemos hecho las cosas bien. Tengo plena confianza de que seré el candidato del PRD a la Jefatura de Gobierno en 2024, por lo que mi primera tarea será renacer mi partido en la Ciudad de México y que vuelva a ser de izquierda, donde se recuperen los valores, el empleo, cuidar y apoyar a las mujeres, luchar contra el feminicidio, entre muchos otros temas que han sido abandonados por la actual administración.

¿Si hubiera alguien mejor que usted, se haría a un lado?

—Por mi historia, resultados, trayectoria, formación y por lo que ha demostrado, creo que podemos ser un gobernante que le haga mucho bien a la capital. Si hubiera una persona que estuviera más preparada, que tuviera el respaldo de la lucha social, que fuera un dirigente social, con respaldo, que haya sido electo muchas veces, dado resultados y haya ido más allá de lo que ha prometido, evidentemente tendría todo mi respaldo y respeto, pero creo que hemos hecho lo suficiente para poder garantizar que podemos hacer las cosas muy bien para los capitalinos.

¿Cuál es el problema más grave que tiene la Ciudad de México?

—El problema más grave de la Ciudad es el de la escasez de agua, yo pude combatirlo en Gustavo A. Madero. Para solucionarlo en toda la Ciudad hay que fortalecer la red hidráulica, mantenimiento y sustitución de la red existente, además de robustecer las zonas de almacenamiento y buscar alternativas para que sean fuentes de almacenamiento.

¿Qué hace falta?

—No trabajamos en pozos de absorción, no trabajamos mucho en botas de tormenta y alimentar nuestros mantos freáticos, eso lo hemos sustituido por inyectar todo al sistema de drenaje profundo y mandar nuestra agua a la zona de Hidalgo. Yo creo que trabajando en ese esquema estaríamos resolviendo el tema de manera importante, lo resolvimos [en Gustavo A. Madero]”.

¿Cómo se pueden resolver los problemas de la Ciudad?

—Necesitamos articular bien esos puntos que no están funcionando para garantizar que nuestra Ciudad florezca de la manera que deseamos y queremos. Con todos esos hilos que como capitalino he vivido, que como ciudadano sufro, pero que también como funcionario he podido resolver, hoy te puedo decir que lo que propone Víctor Hugo Lobo se hace realidad… sólo necesitas rodearte de gente honesta, capaz, preparada y profesionales, y saber que la Ciudad es una urbe en donde todas las voces tienen que ser escuchadas, no sé necesita ser genio, sólo sensibilidad social y no imponer nuestra visión, sino escuchar a la gente.

¿En seguridad, qué propone?

—Se debe robustecer el C5 y apostarle a la detección inteligente, es decir, analizar dónde vivían los presos para hacer en esos barrios un trabajo importante de reintegración social, desarrollo educativo y de empleo de corto plazo para reducir la incidencia delictiva, de manera inmediata, en un 30% cuando menos.

¿Y para el Metro?

—Se debe seguir con la inversión, y de resultar electo compraría nuevos trenes para mejorar la frecuencia de paso y se evaluaría construir o extender algunas líneas y la construcción de más Metrobús; por ejemplo, en la zona norte de la Ciudad. Y más que emprender una cacería de brujas contra los responsables de la tragedia en la Línea 12, se debe ubicar los errores para evitar que este tipo de tragedias se vuelvan a repetir.

¿El PRD sigue siendo una opción para la Ciudad?

—La administración de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha hecho cosas positivas, como seguir con la agenda de derechos y apoyos a los más necesitados, misma que impulsó el PRD en su momento; no obstante, ha faltado que se peleen más recursos para la Ciudad, como un fondo metropolitano o de capitalidad, por todo lo que le aportamos a la Federación. El PRD es el verdadero partido de la izquierda mexicana, el que puede mantener el rumbo de esta Ciudad y del país. Por ello, es necesario que salgamos a la calle a recuperar a esos ciudadanos que aún creen en nosotros y que nos ven como la verdadera opción de cambio. Juntos podemos hacer de nuestro país y la Ciudad el mejor lugar para vivir, sin divisiones y sin distingos sociales.