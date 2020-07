El lío del presupuesto vecinal en la CDMX

Nos cuentan que más allá de la iniciativa que presentó Morena en el Congreso de la Ciudad de México —lo hicieron los diputados Martha Ávila y José Luis Rodríguez, coordinadora y vicecoordinador de la bancada respectivamente—, que propone cancelar el ejercicio del presupuesto participativo este año y que ayer mismo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, salió a precisar que en realidad es posponerlo por la imposibilidad de realizar las asambleas ciudadanas por la pandemia, nos dicen que el meollo del asunto está en que el no ejercer ese dinero, que es 3% del presupuesto de las alcaldías, es decir casi mil 400 millones de pesos, realmente mitigará los impactos económicos que tendrá el recorte de 8% que se les aplicará a las demarcaciones como parte de los ajustes al presupuesto de la Ciudad de México por la contingencia sanitaria. De hecho, la propia jefa de Gobierno reveló que en una reunión virtual lo platicó con los ediles, así que ese dinero amortiguará el tijeretazo en la baja de recursos de las alcaldías.

Suben las pruebas Covid-19 en la capital

Le contamos que en el Gobierno de la Ciudad de México, en medio de los problemas que se han tenido en el Centro Histórico para avanzar en el regreso a las actividades, las autoridades están robusteciendo su programa de detección de casos positivos de coronavirus, pues el número de pruebas que se aplican se incrementa e incluso la meta que fijó hace algunas semanas el director General del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, de 2 mil 700 pruebas diarias, ya se rebasó, pues las propias autoridades indicaron que la semana pasada ya se aplicaron 3 mil exámenes y esperan que los siguientes días lleguen a 3 mil 500 tests.

Restricciones para inhumaciones en el municipio de Sultepec

En el Estado de México, el presidente municipal priista de Sultepec, Miguel Ángel Hernández Tinoco, nos platican que notificó a los habitantes de ese ayuntamiento que las personas que no radiquen ahí no podrán ser sepultadas en los panteones municipales, aunque sea su lugar natal, esto, argumentó, con el propósito de evitar la propagación del Covid-19. Nos comentan que al parecer el edil considera que por más que sean originarios de esa localidad sureña, si no viven ahí no tienen por qué ser sepultados dentro del municipio, y esa es una forma que, dijo, puede ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad.