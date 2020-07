El 79.4% de los negocios en el Estado de México están en la informalidad

Toluca, Méx.- El 79.4% de los negocios en el Estado de México son informales y las empresas formales dan empleo al 67% de todo el personal ocupado en la entidad, el resto labora en establecimientos no formales, reveló el Censo Económico 2019 presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con base en los resultados del censo, hasta el año pasado había un total de 767 mil 547 establecimientos con 3 millones 346 mil 381 trabajadores, el 53.3% de las empresas corresponden al sector Comercio, 36% a los Servicios, 9.9% al sector Manufactura y 0.8% al resto de actividades.

El INEGI explicó que para que un establecimiento sea considerado informal debe tener las siguientes características: cinco personas ocupadas o menos; no pagan contribuciones patronales a regímenes de seguridad social ni otras prestaciones sociales; no forman parte de una empresa con varios establecimientos; no cuentan con personal proporcionado por otra razón social y, no tienen pagos a otra razón social que contrata al personal y se los proporciona.

Los establecimientos informales tampoco cuentan con gastos por servicios contables, legales y de administración, no tienen gasto por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos, y no utilizan un sistema contable ni pagan los servicios de un contador externo para llevar sus cuentas.

Las cifras arrojaron que del total de negocios el 96.8% son de tamaño Micro, 3% son pequeñas y medianas empresas y 0.2% corresponde a grandes empresas, de acuerdo al número de empleados con que cuentan.

La entidad se ubica en el segundo lugar nacional con el mayor número de personal ocupado, sólo por debajo de la Ciudad de México. Los datos nos indican que en los establecimientos Micro la edad del Personal ocupado que prevalece es de 41 o más años (42.7%), los pequeñas y medianas empresas (PyMes) son el estrato de establecimientos con mayor porcentaje de Personas ocupadas con educación superior (25.1%) y el 53.3% de las unidades económicas Grandes capacitaron a su personal.

Mientras que el 8.9% de los establecimientos micro tuvieron acceso a créditos o financiamiento, mientras que 29.6% de los PyMes tuvieron acceso a este recurso.