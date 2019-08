Universitarios exigen una nueva ruta para ciclistas

[email protected]

Toluca, Méx.— Montados en bicicletas de Huizi, el programa de prestación de unidades del gobierno local, con cascos y rodilleras, más de 50 jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) realizaron una rodada por calles del municipio para pedir al rector, Alfredo Barrera, que la institución se sume a la creación de una nueva ciclovía segura para los alumnos de las facultades.

Cerca de las 10:00 horas, los estudiantes, junto con integrantes de al menos tres organizaciones ambientalistas y ciclistas —como Ximai, Tláloc e Intégrate—, rodaron desde Ciudad Universitaria hasta las escuelas localizadas en Paseo Colón, como una forma de hacer visible “la necesidad de contar con ciclovías seguras”, puesto que las que existen ponen en peligro sus vidas.

Alejandro Hernández Hernández, coordinador general de Intégrate, explicó que con base en estudios conjuntos con el ayuntamiento de Toluca, las ciclovías serían una opción de transporte segura y económica para 3 mil 500 ciclistas, no sólo alumnos de la UAEM, sino también obreros y repartidores.

El ayuntamiento de Toluca realiza un estudio preliminar sobre la posibilidad de cambiar la ruta ciclista que actualmente se ubica en la calle de Hidalgo, desde Quintana Roo hasta Josefa Ortiz de Domínguez, que es parte del perímetro considerado como la ciclovía hacia la ruta que proponen los estudiantes.

Los universitarios rodaron por las calles que consideran las más seguras para su recorrido, a fin de demostrar la facilidad con la que podrían comunicarse e incluso la certeza de que en ellas no los persiguen los camiones de pasajeros ni estorban el paso en horas pico.

“El objetivo es que la ruta ciclista segura vaya desde [Paseo] Colón hasta Ciudad Universitaria, por Venustiano Carranza, porque de esta forma los estudiantes tendrían garantizada la movilidad segura, porque la que existe obliga a atravesar el centro y eso pone en peligro a los usuarios de las bicicletas”, dijo.

Explicó que para los ciclistas el problema es que no hay vías seguras. Rodar en la ciudad es un peligro porque los automovilistas no los respetan, mientras que las vías existentes no atraviesan por sitios que son necesarios para los usuarios.