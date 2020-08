Madre denuncia falta de avances en investigación de feminicidio de Diana

Toluca, Méx.- Pese a que Lilia Florencia fue citada hoy en la Fiscalía de Justicia del Estado de México para recibir información sobre el avance en la investigación del feminicidio de su hija Diana Velásquez, reportado en el 2017, tras la reunión denunció que no le notificaron algún dato nuevo, le impidieron acceso a la carpeta de investigación y la Fiscal Especializada en Feminicidios mexiquense “revictimizó” a su hija.

Lilia indicó que esta reunión fue concertada luego de haberse entrevistado con la secretaria de Gobernación, Olsa Sánchez Cordero, al ser parte del plantón de familiares víctimas de feminicidio instalado frente a palacio nacional.

En esa reunión, dijo la señora, le informaron que ya había un detenido por este caso; sin embargo, explicó esta tarde que la información es confusa, porque “no sabemos quién sea ese hombre, ni nos quisieron decir por qué delito lo detuvieron”.

“Seguimos exigiendo justicia. Nunca nos cumplen lo que nos prometen, porque la cita sería con el fiscal (Alejandro Gómez) pero no estuvo y no hubo algún avance, no sabemos qué es lo que está pasando. Igual como ha ocurrido desde hace tres años”, reclamó.

En entrevista Lilia recordó que su hija, Diana Velásquez Florencia, de 24 años de edad, fue asesinada en el 2017 en Chimalhuacán cuando salió de su casa para realizar un trámite y días después localizada con signos de violencia sexual, además de estragulada. Aunque al momento de recoger el cuerpo, personal del Servicio Médico Forense la identificó con sexo masculino, lo que impidió su reconocimiento y provocó que pasara semanas en el SEMEFO sin ser reclamada.

“A ella la dejaron en el SEMEFO de Nezahualcóyotl y la encontramos cinco días después de haberla reportado como desaparecida, nadie nos notificó que ahí estaba, pero desde entonces hemos penado, las autoridades no dicen nada y es lamentable que sólo porque participamos en el plantón frente al palacio de Gobierno de México nos dijeron que tendríamos una cita con el Fiscal para ser atendidas”, reprochó.

Añadió que la reunión de esta tarde fue infructuosa pues no hubo datos nuevos, tampoco les permitieron acceso a la carpeta de investigación, sino comprometieron entregarle pruebas a su representante jurídica en los próximos días.

Lamentó que pese a que el compromiso sería una entrevista con el Fiscal Alejandro Gómez Sánchez, acudieron Dylcia Samantha Espinosa de los Monteros, Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y la Fiscal Especializada en Feminicidios del Estado de México, Irma Millán, esta última “revictimizando a mi hija al señalar detalles sobre la vida íntima de Diana que son falsos, y que si bien ella dice que no ha hecho públicos, me los está diciendo a mí y es la segunda vez que los menciona”.

Lilia llegó al edificio de la Fiscalía en en Toluca, acompañada por activistas y feministas de diversos colectivos quienes inicialmente organizaron una protesta en las escalinatas de la Fiscalía de Justicia estatal, se desplegaron por la plaza y con cruces rosas demandaron “justicia” por los feminicidios que a la fecha no han sido resueltos por las autoridades.

Sin embargo, más tarde intentaron hacer pintas en los accesos del edificio, acciones que impidieron los elementos de seguridad que resguardaban las instalaciones al bajar las cortinas, pero las activistas se alebestraron e intentaron retirar las rejas a patadas, aunque no hubo mujeres detenidas por estos hechos.

