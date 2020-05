Instalan filtros sanitarios en Valle de Chalco para evitar contagios de Covid

En los principales accesos al municipio de Valle de Chalco se colocaron siete filtros en los que personal de la Jurisdicción Sanitaria toma la temperatura corporal y el nivel de oxigenación en la sangre a los conductores, así como a usuarios del transporte público para detectar a quienes presenten síntomas de coronavirus y brindarle la atención hospitalaria.

En los dispositivos que serán itinerantes en el territorio local participan además del personal de Salud, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y funcionarios del ayuntamiento quienes revisarán a los operadores de transporte público y particular, así como a todas las personas que transiten por esos lugares, en caso de que tengan molestias relacionadas con la enfermedad se les invitará a que regresen a su casa y si su estado es más delicado se les canalizará a algún hospital.

“Principalmente invitar a la ciudadanía a que no relaje las medidas, esto no ha terminado, es más cada día se pone más crítico, los números están subiendo desafortunadamente, quisiéramos que se mantuvieran, que bajaran, pero no es así. Exhortarlos a que sigan cumpliendo las medidas sanitarias que aplicó el gobierno federal y el gobierno estatal” dijo el alcalde morenista, Armando García Méndez.

Hasta el corte del lunes, Valle de Chalco registra 203 casos positivos de coronavirus y 38 defunciones, así como 115 personas sospechosas de haber contraído la enfermedad. De los que se infectaron 138 se han recuperado. Del total de contagiados el 74.88% requirió hospitalización y el 25.22 % son pacientes ambulatorios, según la Secretaría de Salud federal.

También lee: Este es el plan en Edomex para retomar actividades ante Covid-19

El edil alertó a la población del municipio de que acate las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud porque en los últimos días se ha incrementado el número de contagios de Covid-19 en esa localidad del oriente del Valle de México.

El hospital general Fernando Quiroz, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México, se encuentra casi a su máxima capacidad y si continúan registrándose más personas infectadas no habrá espacio para su atención, advirtió.

“Tiene mínima capacidad, afortunadamente no está saturado, nada más tenemos el hospital del Isssemym, el del Seguro Social y el general Fernando Quiroz, también hay seis centros de salud del Estado de México y tienen poco capacidad”, explicó.

También lee: Utilizan tráileres refrigerantes en 16 hospitales para resguardar cadáveres con Covid-19 en Edomex

Para atender a pacientes Covid-19 solo hay disponibilidad de entre 20 a 25 camas, por lo que las autoridades locales insistieron a la población de que se queda en casa durante los próximos días que es cuando se prevé que se registren los mayores contagios en el Valle de México.

Armando García reconoció que la medidas sanitarias que se aplican para evitar los contagios en el municipio, como el cierre de comercios y la prohibición de la instalación de los tianguis, han afectado a gran parte de la población que depende en su mayoría de ese tipo de actividades, pero dijo que lo más importante es salvar la vida de los habitantes.

lsm/rcr