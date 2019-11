El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Maurilio Hernández aseguró que “no hay municipio o instancia que esté exento de poder ser infiltrado” por grupos delictivos dado el contexto actual de inseguridad y descomposición social; sin embargo, rechazó que tengan conocimiento sobre el cobro de derecho de piso, extorsiones o presiones contra alcaldes morenistas del Valle de México por parte de cárteles.

En entrevista previo a la sesión ordinaria este jueves rechazó que cuenten con información oficial sobre la reunión de comisarios de seguridad pública y tránsito con un presunto cártel o grupo delictivo que confirmó Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguridad estatal.

“En el caso de los diputados no hemos tenido algún tipo de denuncia al respecto, no sabemos si a nivel del partido lo hayan hecho, en lo particular no tengo ninguna referencia. No tengo ningún dato en el caso de los alcaldes que proceden del partido, de sr así lo diría”, destacó.

Además, descartó que la declaración de la encargada de la seguridad del estado tenga tintes políticos y tampoco es atribuída a los partidos políticos que gobiernan actualmente esas localidades, pero que amerita una explicación sobre los pormenores de esa información.



“Si la fuente es la secretaria de Seguridad debe ser fidedigna, pero más preocupante todavía. Desde luego que si el tema viene de una fuente oficial, toma un carácter de interés de Estado, porque mientras son especulaciones no deja de manejarse en la nube, el problema es cuando tiene una fuente”, reprochó.

shgm