Congreso del Edomex analiza perdonar pintas

Toluca, Méx.— Las pintas y manchones que realizaron jóvenes en puertas y muros de la Cámara de Diputados del Estado de México, cuando protestaban contra el tarifazo, “no fueron un acto espontáneo, fue preparado por presuntos activistas”, por lo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) valorará con los grupos parlamentarios si es viable o no retirar la denuncia penal por daños, afirmó Maurilio Hernández González.

El diputado morenista, quien preside la Jucopo, advirtió que “la legislatura local tiene la facultad de proteger los bienes, pues fueron vandalizados y se tiene localizados a quienes lo hicieron, por lo que la Secretaría de Administración y Finanzas y el área jurídica presentaron la denuncia ante la fiscalía”, sin intervención de legisladores.

El 13 de febrero, un grupo de jóvenes protestó contra el alza de 20% a las tarifas del transporte público mexiquense en diversos puntos de la entidad, entre ellos, frente a la Cámara local de Diputados, donde plasmaron con frases su rechazo al tarifazo y lanzaron pintura roja, blanca y amarilla sobre portones de madera, columnas, muros y piso de la Legislatura.

“La legislatura siempre ha estado abierta al diálogo, y pese a que el día de la protesta contra el tarifazo había una comisión reunida al interior del recinto, afuera un grupo de presuntos activistas llegó directo a atacar las instalaciones”, acusó el también coordinador de los diputados de Morena en el Estado de México.

“No obstante que siempre han estado abiertas las puertas de la Legislatura a cualquier tipo de manifestación, de distinta naturaleza, entendemos que tenían otro propósito. No fue movimiento espontáneo, no fue decisión espontánea, venían preparados para eso, la Cámara era el lugar menos indicado para ese tipo de manifestaciones, el reclamo estaría en el Ejecutivo a través de la Secretaría de Movilidad”, reiteró Hernández González.

El diputado no descartó que fueran grupos infiltrados para desacreditar a la Legislatura, con mayoría morenista, pues los propios legisladores se han manifestado públicamente y en el pleno en rechazo a la medida tomada de manera unilateral por el Ejecutivo estatal.

Activistas del movimiento contra el tarifazo, al conocer que había una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por los daños provocados a las puertas y murales de relieve realizados a la Cámara de Diputados, ingresarán un oficio para que la Junta de Coordinación Política, retire la demanda por daños.

No obstante, Hernández González sostuvo que esta petición será evaluada entre los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la legislatura, como lo son Morena, PAN, PRI y PRD.

El presidente de la Jucopo mexiquense precisó que el área de Finanzas aún no determina el monto económico de los daños, pero debe definirse quién pagará por ellos: “No podemos seguir permitiendo la impunidad. Finalmente, se causaron daños y no podemos pretender que no pasó nada”.

Cabe recordar que también grupos de jóvenes trataron de detener la salida de diputados como Maurilio Hernández de la Cámara de Diputados, tratando de parar su camioneta, mientras eran retirados por personal de seguridad.