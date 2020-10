Alcalde de Nicolás Romero, en Edomex, da positivo a Covid-19

Nicolás Romero, Méx.- El presidente municipal morenista, Armando Navarrete López, resultó positivo a Covid-19, por lo que anunció que se mantendrá en aislamiento.

“Amigas y amigos, les informo que he dado positivo a Covid-19. Me mantendré bajo vigilancia médica. Les mando un abrazo y les pido que no bajemos la guardia ante las medidas de salud”, informó esta tarde el alcalde nicolaita.

El estado de salud del alcalde “es estable y se encuentra bajo vigilancia médica”, informaron voceros.

“Los trabajos de la administración municipal, así como las acciones de Gobierno, continúan en marcha y sin afectación alguna. Dado que cualquier persona es susceptible de contraer el virus Covid-19, mantenemos vigentes las acciones preventivas y reiteramos nuestro llamado a la población a hacer lo propio para cuidar entre todos la salud, seguimos en semáforo naranja y debemos cuidar las medidas de sana distancia”, apuntaron autoridades municipales.

En el Estado de México, una decena de alcaldes han resultado positivos a Covid-19, entre ellos los de Cuautitlán Izcalli, Acolman y Ozumba, entre otros. Así como el de Coyotepec Sergio Anguiano Mendez, quien falleció el 7 de junio al perder la batalla ante el SARS-CoV-2.

