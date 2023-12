Debido a la reducción del envío de agua del Sistema Cutzamala por la falta de lluvias, en 29 colonias del Ajusco Medio, en la parte alta de la alcaldía Tlalpan, el abasto se dividirá por días, de tal manera que la entrega del líquido será conforme a un calendario.

Esta estrategia consiste en “programar la distribución” de agua hacia los tanques de almacenamiento, con la finalidad de garantizar el abasto equitativo, y dividir al Ajusco Medio en dos zonas para entregarles agua tres días por semana a cada una, explicó Rafael Bernardo Carmona, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que el Ajusco Medio se dividirá en dos zonas: a la 1 se le aportará agua los jueves, viernes y domingos; a la 2 le corresponderá martes, miércoles y sábado.

Los lunes quedarán como un “comodín” para hacer los ajustes que sean requeridos, y el calendario se revisará todos los días, junto con la alcaldía, por si se necesita alguna modificación.

“La estrategia consiste en dividir en dos secciones al Ajusco Medio y definir el calendario o programa en el que cada colonia recibirá el agua. Este calendario se revisará diariamente para que en coordinación con la alcaldía se identifiquen y se lleven a cabo los ajustes necesarios”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la alcaldía Tlalpan, la zona 1 abarca las colonias: Torres de Padierna, Cultura Maya, Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección (parte alta), Chichicaspatl, Pedregal de San Nicolás, José López Portillo, Belvedere, Bosque del Pedregal, Vistas del Pedregal, Lomas de Cuilotepec, 2 de Octubre, Belvedere de Eslava, Lomas Altas de Padierna Sur, Los Encinos, Rincón del Mirador II, Rincón del Mirador I, Chimilli, Ejidos San Andrés y la parte alta de la Tercera Sección de Sector 17.

La zona 2 estará conformada por otras 10 colonias: Miguel Hidalgo Segunda Sección, Miguel Hidalgo Tercera Sección, Jardines del Ajusco, Lomas de Padierna, Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás Primera Sección, Pedregal de San Nicolás Segunda Sección, la parte baja de Pedregal de San Nicolás Tercera Sección, Lomas de Pedregal y Cuchilla de Padierna.

Esta medida es similar a la que se realiza en otras zonas altas de la capital, como la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, una de las más afectadas por la falta de agua en años. Sin embargo, hasta ahora, la zona alta de Tlalpan se trata del único lugar donde se han identificado afectaciones por la reducción en el Cutzamala por las que se deban tomar medidas especiales.

El titular del Sacmex mencionó que aunque el Ajusco Medio se abastece con agua de manantiales, el líquido llega principalmente del Sistema Cutzamala a través del “acuífero Cutzamala Sur”, por lo que se trata de una medida que se aplica debido a las condiciones geográficas de esta zona.

“El agua que viene del Cutzamala entra por un túnel que conocemos como acuaférico o Cutzamala Sur. Desde ahí, desde este acuaférico, el agua se envía a los tanques de almacenamiento y rebombeos de toda la zona que conocemos como el Ajusco Medio y continúa hacia Topilejo”, explicó.

Indicó que hasta ahora no se han identificado otras zonas con condiciones geográficas similares a esta en la Ciudad de México, por lo que aunque esta medida sí se emplea en otras partes con escasez de agua, no ha sido motivada por la reducción que enfrenta el Cutzamala.

Alejandro Martínez, director de Obras de Operación Hidráulica de Tlalpan, comentó a EL UNIVERSAL que en la demarcación se está reduciendo 60% la cantidad de agua que llega del acueducto proveniente del Cutzamala: “Nos estamos viendo afectados y por eso la necesidad de tener una buena coordinación, porque al final de cuentas, la alcaldía, o por lo menos la parte hidráulica, dependemos 100% del agua que nos pueda entregar el Sistema de Aguas”.

Precisó que se mantendrán reuniones durante el tiempo que dure el estiaje o la reducción de agua, que puede ser hasta junio de 2024: “Las presas siguen bajas, mientras no llueva no suben los niveles. Hay la probabilidad de que el agua que nos están quitando actualmente nos la puedan reducir todavía más, y no nada más es Tlalpan, es a toda la Ciudad de México”, dijo.