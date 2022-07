Diputados locales del PAN condenan que políticas de seguridad no garanticen la tranquilidad de las personas

Los diputados del PAN local, Christian Von Roehrich y Héctor Barrera Marmolejo, condenaron que las políticas de seguridad pública del gobierno federal y de la Ciudad de México, no garanticen la tranquilidad de las personas, por los altos índices delincuenciales que se registran.

Los panistas expusieron que, de acuerdo con el INEGI, en la CDMX un 76.4% de la población se siente insegura cuando está en cajeros automáticos en la vía pública, es decir, la gente va y retira su dinero con miedo a ser asaltado o bien, intimidado.

Un 70% tiene esa misma percepción al ir en transporte público de la Ciudad, donde no están conectadas al 100% las cámaras de seguridad al C5 y los paraderos siguen siendo “nidos delincuenciales”.

También recordaron que los más altos índices de robo en unidades de transporte público, se da en los límites de la Ciudad con el Estado de México, como por ejemplo en Neza, Ecatepec o Chalco.

“Caminar por la calle es otra preocupación de la ciudadanía, ya que un 58.6% tiene la percepción de inseguridad cuando sale de su casa ya sea de noche o de día.”, expusieron.

Los legisladores panistas sostuvieron que la jefa de Gobierno no tiene nada que presumir en términos de seguridad, ya que su abandono constante para diseñar su candidatura presidencial, ha dejado a los capitalinos en la zozobra de los criminales.

“Sumándole que el presidente prefiere cuidar los derechos humanos de quienes nos roban, amenazan o extorsionan, en vez de actuar con firmeza en una política seria de combate a la delincuencia”.

Ambos, diputados, convocaron al Gobierno de la CDMX a no seguir los pasos de la federación ni adoptar el modelo de “abrazar” a los delincuentes. Reconocieron que la política capitalina ha logrado importantes acciones por medio de operativos contra diversos delitos, pero ello no es suficiente, ya que día a día, crecen las células delincuenciales y los números no reducen.

“Insistimos que Xochimilco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa son las alcaldías más inseguras, seguido de no hay coordinación institucional ni cabeza en esos gobiernos porque también sus alcaldes están centrados en la campaña de Sheinbaum”, lamentaron Christian Von Roehrich y Héctor Barrera Marmolejo.