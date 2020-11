Diputado del PAN pide no "congelar" derechos de las mascotas en CDMX

El diputado local del PAN, Diego Garrido López, con el apoyo de expertos en protección animal, exhorto a los legisladores integrantes de la Comisión de Procuración y Administración Pública sacar de la “congeladora” las leyes que reconocen los derechos de las mascotas en la Ciudad.



“Que no se quede en esta congeladora, porque eso significaría que toda la intención que tienen miles de capitalinos se vaya a la basura. Es convocarlos ya a dictaminar las leyes en la materia y estaremos muy receptivos respecto de lo que también ustedes puedan proponer para fortalecer esta serie de iniciativas para la protección de nuestros animales”, afirmó el panista.



En un foro virtual, denominado “Ellos nos necesitan y no los dejaremos solos”, el legislador recordó que se ha tenido una lucha activa en pro de los animales, proponiendo iniciativas que buscan reconocer sus derechos, sancionar el maltrato, secuestro, abandono y crueldad animal.



Añadió que la Ciudad de México está bajo un nuevo régimen jurídico derivado de la Constitución local, donde se le otorga un derecho constitucional a los animales, considerándolos como seres sintientes.



Cabe destacar que en el citado encuentro estuvieron presentes miembros de diversas organizaciones y fundaciones dedicadas a la protección animal.



“Que se legisle en pro de los animales y que realmente hayan leyes que los protejan, los amparen y los resguarden. Que nosotros podamos ser su voz, pero que realmente se logre la justicia”, dijo María Eugenia Soto Soto, de la organización “Por todos los Animales”.



Expertos en materia penal y de derecho como el maestro Andrés de la Parra, señalaron que el animal debe ser considerado como sujeto de derechos, situación que ya se vive en países como Colombia y Argentina, con legislaciones sólidas en la materia.



Por su parte, Erwin Alonso, de la Sociedad Mexicana del Pit Bull Terrier Americano, AC, abogó por programas educativos de acción e información sobre el cuidado de los perros, transporte y su alimentación.



A nombre “Ama y Adopta”, Ana Luisa López López, refirió que México debe promover la importancia y responsabilidad que lleva la tenencia de un animal en casa, porque esto la gente tiene la idea equivocada de que tener una mascota es aventarlo en una azotea, y no es así.



Cecilia Vega, de la fundación Antonio Hangenbeck y De la Lama, apuntó que el Código Penal debe ser válido y bien aplicado por los Ministerios Públicos que reciben las denuncias por maltrato animal.



Tanto los expertos como Garrido López, adelantaron que mantendrán firme su lucha por garantizar una vida digna a las mascotas y animales de compañía, pero es necesario que desde el Congreso CDMX se dé pauta a iniciar el respeto a los derechos de estas especies.



lr/nv