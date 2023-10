Una mujer que vende en la vía pública salvó la vida al llegar tarde al sitio donde coloca su puesto y en el que un vehículo volcó.

La señora Eusebi atiende su puesto entre dos jardineras en la banqueta de Izazaga, antes del cruce con Pino Suárez.

Aunque usualmente llega entre 12:30 horas y 13:00 horas, el día de hoy el tráfico la hizo llegar tarde.

“Porque llegué tarde, que bueno que yo llegue tarde! Sí, ahí estoy, ahí estoy, siempre llego a la una, a las doce y media. Hubo tráfico por eso no me pase rápido. Que Diosito me ayudó, entonces no estaba yo ahí, si no?!” comentó la señora Eusebia, quien al llegar a su lugar habitual de trabajo vio el vehículo volcado.

