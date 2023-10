“Uno se debe acostumbrar y adecuarse al cambio”, dijo Magdalena Díaz, quien fue una de las muchas personas que este sábado se formaron en las taquillas de la Línea 7 del Metro para recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI) ante la salida del boleto magnético.

No hay fecha que no llegue y este sábado, la Línea 7 que corre de El Rosario a Barranca del Muerto se convirtió en la cuarta ruta del Sistema de Transporte Colectivo (STC) en dejar de aceptar boletos de papel, con lo que se suma a las líneas 6, 4 y 12 que sólo aceptan como método de pago el plástico.

Las líneas 6 y 4 dejaron de aceptar el boleto de papel el pasado 2 de septiembre como parte de la estrategia paulatina de salida del ticket, que por más de 50 años fue utilizado como único método de pago. En tanto, la Línea 12 desde su inauguración, únicamente recibe la Tarjeta de Movilidad Integrada.

“Ya son pocos los que no saben que el boleto del Metro saldrá, sólo es informarse e, incluso, decirle a nuestros familiares de la salida para que no los tome desprevenidos”, comentó la usuaria Magdalena Díaz.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL por la Línea 7 se observó a personal del Metro recordando a los usuarios que desde este sábado ya no habrá venta de boletos en las estaciones de la Línea Naranja y que por única ocasión se aceptaría el papel, siempre y cuando lo depositaran dentro de una bolsa de plástico.

Se mantiene la afluencia de personas en las taquillas

Las taquilleras de la Línea 7 ya no ofertaron boletos, sino que se encargaron de recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada.

En este primer día de entrar en vigor la nueva norma, no faltó quien olvidó o no conocía que en esta ruta no se venderían más boletos, por lo que algunos optaron por pedirle a alguien prestado su plástico.

“La olvidé en casa y, pues, pensaba comprar el boleto y así resolver el asunto, pero ya no hay boletos. De todos modos no pasa nada, se le pide el favor a alguien y ya a partir de mañana habrá que tener más cuidado de no dejarla en la otra cartera”, dijo Lidia Cruz.

En tanto, Julio Torres, una persona de la tercera edad, comentó que se le dificulta el uso de la tarjeta.

“Mis hijos me recargan la tarjeta, aún no me acostumbro, pero las señoritas taquilleras pueden ayudar a quienes no entendemos bien las máquina y cómo se usan”, refirió.

De acuerdo con datos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro más de 240 mil usuarios transitan diariamente por las 14 estaciones que van de El Rosario a Barranca del Muerto.

Y el lunes, se suma el Trolebús

A este proceso de modernización también se sumará la Línea 1 del Trolebús, que corre de la estación Central del Norte a la Central del Sur, a partir del lunes 2 de octubre.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) recordó que el único método de pago para ingresar a las unidades será también la Tarjeta de Movilidad Integrada. El STE recordó a los usuarios que el plástico se puede recargar hasta por 500 pesos en máquinas expendedoras ubicadas dentro de estaciones del Metro, Cablebús, Metrobús y Trolebús Elevado.

De igual forma, las recargas se pueden realizar en la aplicación de Mercado Pago o en comercios que tienen una terminal para recargar saldo a la TMI.