Detienen a franelero que se adueñó de calle en CDMX; EL UNIVERSAL lo exhibió en video

El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que el día de hoy elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a franelero que amedrentaba a los conductores por negarse a pagar la cuota que exigía, tras hacerse viral un video en redes sociales de EL UNIVERSAL .

El sujeto fue detenido por abusar de los conductores que buscaban un lugar de estacionamiento, García Harfuch, por medio de su cuenta de Twitter pidió a las personas afectadas denunciarlo en caso de reconocer al franelero.

En su tuit, el jefe de la policía escribió: "El día de hoy compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a esta persona por diversos abusos a personas que buscaban estacionarse en lugares permitidos, por favor si lo reconocen ayúdenos a denunciar."



El día de hoy compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a esta persona por diversos abusos a personas que buscaban estacionarse en lugares permitidos, por favor si lo reconocen ayúdenos a denunciar. https://t.co/svBgRRRwLH pic.twitter.com/gTinKEEKXu — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 29, 2022

¿Qué sucedió?

El día de ayer en la calle Ernesto Pugibet, a unos 50 metros del mercado de San Juan, en la alcaldía Cuauhtémoc, un señor de la tercera edad fue amedrentado a gritos y amenazado con enviarle “a la banda” por un franelero, al negarse a pagarle para poder estacionar su Chevrolet Meriva.

Ante la presencia de algunos reporteros del medio de comunicación, el franelero realizó una llamada telefónica en donde mencionaba que mejor le enviará “a los patrulleros”. Durante el suceso, uno de los reporteros ya se había ya se había comunicado al 911 para solicitar el apoyo de la autoridad.

El sujeto, al escuchar la llamada a los servicios de emergencia, huyó molesto del lugar hacia la calle Aranda, mientras que el hombre de la tercera edad prefirió retirarse por temor a que le sucediera algo.

“Me dijo que me quitara de aquí porque si no me va a mandar quién sabe a quién, es vía pública, un área común me quiere cobrar 50 pesos, siempre es lo mismo con ellos […] yo no quiero problemas, la autoridad no hace nada”, expresó el hombre agredido antes de retirarse en su coche.

Momentos más tarde llegó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los elementos de seguridad hicieron contacto con el denunciante y después de escuchar los hechos informaron que al no haberse presentado “agresiones físicas ni amenazas de muerte”, no podían proceder contra el “viene viene”, y se retiraron, no sin antes invitar a los comunicadores a leer el “Código Civil”.



