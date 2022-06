Denuncian robos y abusos de policías de Naucalpan

Naucalpan, Méx.— “Llegó una patrulla y nos subieron con el pretexto de una revisión, no opusimos resistencia porque no somos delincuentes, pero de inmediato cuatro policías empezaron a golpearnos y a asaltarnos” en la zona del extoreo de Cuatro Caminos, señalaron Leonardo y Antonio, dos jóvenes que sufrieron fractura de costillas, mutilación de dedos y daño en las rodillas, quienes además quedaron con los rostros deformes por la golpiza.

“A mí me bajaron el pantalón y me amenazaron con violarme”, relató Alan, otro joven que fue víctima de asalto y violencia policial cuando intentaba llegar al paradero norte del Metro Cuatro Caminos, el 5 de junio pasado, cuando se registraron ambos atracos y donde los tripulantes de las patrullas 3691 y 3474 se negaron a prestarle auxilio, lo mismo que el juez calificador, quienes le recomendaron “mejor no denunciar”.

“Nos quitaron los teléfonos desbloqueados y vaciaron nuestras tarjetas bancarias en un secuestro de más de media hora, donde nos acostaron boca abajo, mientras nos golpeaban, nos dejaron irreconocibles y nos fueron a tirar a La Ahuizotla”, denunciaron.

El corredor de Cuatro Caminos y la zona de bares de Satélite se han convertido en zona de levantones de policías municipales que asaltan, golpean, abusan sexualmente de jóvenes y les vacían su tarjetas bancarias, denunciaron en conferencia de prensa víctimas del abuso policial, acompañados de Isaac Montoya, diputado local y regidores de Naucalpan.

“Hemos documentado 10 casos en dos meses de abuso policial en Naucalpan, especialmente en el corredor del extoreo de Cuatro Caminos, que va de las avenidas Ingenieros Militares de río San Joaquín a 16 de Septiembre, apuntó Isaac Montoya Márquez.

Es urgente el retiro de policías municipales que actúan como delincuentes organizados, con patrullas, uniforme y armas de la corporación, hasta que no se logre la detención de los elementos responsables de abuso y robo, señaló el legislador acompañado de jóvenes que denunciaron ante la fiscalía mexiquense haber sido víctimas de atracos por parte de los servidores públicos.

Con el retiro de la policía municipal debe entrar la Guardia Nacional y policías estatales a garantizar un cordón de seguridad en la zona de Cuatro Caminos, limítrofe con la Ciudad de México, indicó.