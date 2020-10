Denuncian en CDMX alza de precios en productos para ofrendas de Día de Muertos

Para Yuridya Martínez, quien vive en la colonia Juan Escutia y asiste al mercado Juan de la Barrera, en Iztapalapa, los precios de los elementos que integran una ofrenda para este Día de Muertos para este 2020, en plena pandemia, se dispararon con respecto al año pasado.

“El papel picado esta hasta en 2 pesos, el año pasado lo encontrabas en 1 peso o hasta en .50 centavos, una veladora rondaba entre los 15 a 20 pesos, hoy en día están hasta en 30 pesos, la flor esta en 10 pesos, pero apenas y son 2 o 3 flores, el año pasado te daban lo que realmente era un ramo y así la mayoría de cosas”, detalla.

En comparación con el 2019, la vecina considera que se duplicaron pues hace un año gastó solo 400 pesos.

En un recorrido realizado por el mercado Juan de la Barrera, locatarios comentan que el precio para poner una ofrenda con todos los adornos que lleva como son frutas, bebidas, calaveritas, papel picado, veladoras, flores, incienso, pan de muerto, sal y otros elementos para que se vea un poco más grande ronda entre 600 pesos y mil pesos.

Mónica García, vendedora de hierbas, productos esotéricos, velas, y es la encargada de poner la ofrenda cada año en el mercado, refiere que “llevo gastado entre 500 y 600 pesos, considero que es una ofrenda pequeña, lo más caro que me salió fue un mantel de tela que compré en 150 pesos, pero, aún así todo lo demás también sale caro, como una pieza de pan pequeña me salió en 10 pesos; yo me dedico a vender los anafres en estas fechas es cuando se vende más, pero este año aunque no van a abrir los panteones me ha bajado mucho la venta”.

Dijeron que el aumento de precio ha afectado las ventas, ya que han disminuido y los más afectados son aquellos comerciantes que se dedican a este rubro.

“Han bajado mucho las ventas, el año pasado traje de 20 a 30 manojos (de flor de Cempasúchil), este año sólo traigo 5 y eso todavía tardan en venderse”, explicó Jocelyn Urbano, locataria de ramos de flores.

Los locatarios esperan vender un poco más el Día de Muertos, para así poder recuperar un poco de su inversión.