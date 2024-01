Un juez de control declaró legal la detención de los 4 imputados por la balacera del pasado 2 de enero en Iztacalco, y los dejó en prisión preventiva justificada.

El abogado de los imputados, César Daniel Servín pidió la duplicidad de término para recabar datos de prueba a favor, por lo que será el próximo martes cuando se reanude la audiencia.

Al término de la misma, señaló que el juez les impuso la prisión preventiva justificada debido a que presuntamente no tenían arraigo domiciliario, sin embargo, el penalista refirió que ellos ya habían acreditado.

Y es que dijo, desde el día jueves que liberaron a los 6 detenidos, él presentó las ubicaciones de los domicilios de los 4 imputados, así como el trabajo al que se dedicaban como comerciantes.

Durante la audiencia, el Ministerio Público no mencionó la presunta pertenencia a la banda de Los Conchos, pues quedó acreditado que no eran extorsionadores al no imputarles la asociación delictuosa, precisó el litigante afuera de las salas orales del Reclusorio Norte.

Los delitos que se imputaron únicamente fue la portación de arma de fuego, y retiraron los cargos señalados por la fiscalía de portación de arma sin licencia, de uso exclusivo del ejército, y disparos de arma de fuego.