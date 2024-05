¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula? En la contingencia del 10 de Mayo, la Sedema de la Ciudad de México, informó que aplicó 196 sanciones a vehículos por no respetar el Programa Ambiental Hoy No Circula

CONTINGENCIA FASE 1. Al rebasar los índices contaminantes (156) permitidos, se activó la fase 1 de contingencia ambiental para el valle de Mexico. Foto: Valente Rosas