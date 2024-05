Cuautitlán Izcalli, Méx.— La presencia de un cocodrilo en la Laguna de La Piedad ha llamado la atención de vecinos del municipio, quienes se acercan con la intención de observarlo. Ante el incremento de visitantes, la señora Araceli Sánchez decidió cambiarle el nombre a su negocio de venta de bebidas preparadas y ahora lo llama La choza del cocodrilo.

Para Araceli, la situación no es nueva, pues afirma que desde hace cuatro años los vecinos de la colonia La Piedad reportaron el avistamiento del reptil, el cual se posa en un sillón que se encuentra en el interior de la laguna, un espacio contaminado por descargas de aguas residuales, en donde también se observan llantas y botellas de pet.

Desde 2020, el gobierno municipal y protectores de animales solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ubicar al cocodrilo para ponerlo en resguardo, pero no tuvieron éxito a pesar de las visitas realizadas. El operativo se reactivó en la actual administración, el pasado 24 de abril, con autoridades de Protección Civil municipal y de la Profepa.

La zona ha atraído a visitantes curiosos para observar al reptil, esta demanda ha beneficiado a comerciantes del lugar. Foto Especial de Pablo Flores

“La verdad no ha hecho daño a nadie, para nada. Ya nos acostumbramos a estar con él. Yo ya le cambié el nombre a mi negocio de Choza Leonezza a La choza del cocodrilo. Mis ventas han subido desde que empezaron a venir a intentar sacarlo del agua, vienen y me preguntan por la historia del cocodrilo, y pues yo les cuento lo que sé y me compran bebidas: tenemos el cocodrilo salado y otra que se llama Lacrosse”, explicó Araceli.

Las autoridades han querido atraerlo con carnadas, sin éxito, por lo que el cocodrilo no ha sido puesto en resguardo y el operativo fue suspendido de forma provisional, con la intención de dar oportunidad a que el reptil vuelva a salir y posarse en el sillón, toda vez que pudo haberse sentido perturbado.

“A mí me gustaría que estuviera aquí, pero sí es un peligro. Y si se lo tienen que llevar y estará en un lugar mucho mejor, pues adelante, pero esto se va a quedar como leyenda para los niños después y para las personas que vengan y pregunten, se les puede contar la historia del cocodrilo”, agregó la comerciante.

Por su parte, Ignacio refirió que el cocodrilo sale a tomar el sol por las mañanas, alrededor de las 7:30 horas y por la tarde lo han visto pasado el mediodía.

Consideraron que la presencia de drones sobrevolando la laguna también podría causar que no salga y su captura se dificulta cada vez más.

Rescate del embalse

Pobladores de la zona precisaron a EL UNIVERSAL que el espacio se encuentra contaminado y forma parte de la poligonal del Área Natural Protegida Santuario del Agua Laguna de Zumpango, contando con una extensión de aproximadamente 35 hectáreas.

La Laguna de La Piedad era visitada por pelícanos y águilas pescadoras; sin embargo, la falta de peces debido a la contaminación del agua propició que estos animales dejaran de llegar, explicó el activista ambiental y vecino de Cuautitlán Izcalli, Gustavo Schinca.

Recordó que en febrero de este año se realizó una jornada de limpieza en dicha área natural, donde sacaron pet, llantas, cubetas, ropa, zapatos y hasta televisiones, considerando que fue solamente simbólica, pues el verdadero problema seguirá siendo la descarga de aguas residuales, en las cuales el cocodrilo y otras especies nadan.

Schinca destacó que hace 10 años se había dado por muerta a la Laguna de La Piedad y ahora existen proyectos de humedales artificiales para descontaminarla, desarrollados por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), mientras que Operagua ya tiene un proyecto de colector para desviar las aguas negras hacia una planta de tratamiento de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). Sin embargo, este último requiere de una inversión que rebasa los 10 millones de pesos y no se ha ejecutado.

Para iniciar el saneamiento real de la Laguna de La Piedad se debe frenar la entrada de aguas residuales, pues se calcula recibe alrededor de 150 litros por segundo de agua contaminada, explicó Fabiola Sosa, jefa del Área de Investigación en Crecimiento y Medio Ambiente de la UAM.

La zona tiene potencial para convertirse en el Chapultepec del norte, afirmó; sin embargo, actualmente funciona como un vaso regulador de aguas residuales y ya no como un espacio utilizado para el riego, y la urbanización alrededor empieza a crecer.

Además, con base en los análisis que han realizado al agua, han detectado metales pesados, por lo que ya trabajan en rastrear la fuente del origen de esos contaminantes en el lugar, el cual recibe aguas sucias de las descargas de los fraccionamientos Lomas de Cuautitlán y La Piedad.