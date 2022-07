Toluca.- Con apenas algunos niños que gritan a todo pulmón al ver la jeringa o recibir el piquete y una mayoría "valiente", inició en Toluca la jornada de vacunación contra Covid -19 para menores de 10 y 11 años de edad, de los que se espera alcanzar a 30 mil, solo en esta localidad y que se suma a los 47 municipios que hoy comenzaron con la aplicación del biológico Pfizer.

Para la mayoría de los asistentes fue ágil y rápido el acceso a los módulos de la capital mexiquense, que son el Centro de Convenciones y la Junta Local de Caminos, pero en algunos casos se complicó, pues no hay sillas de ruedas, ni acceso de vehículos, por lo que los niños en silla de ruedas debieron recorrer a brincos el camino.

Vacuna da tranquilidad

Los papás dijeron que les brinda tranquilidad verlos recibir el biológico y también, aunque algunos dijeron que debido a que se encuentran en exámenes, para algunos niños es inquietante salirse de la escuela para recibir el biológico y volver a clases o esperar alguna reacción.

"Fui por ellos a las 11 de la mañana, los maestros nos dejaron que después de terminar el examen nos los llevemos y volver hasta mañana, por si necesitamos vigilarlos", dijo Monserrat, una de las mamás.

Los niños no llegaron con disfraz,la mayoría esperó en orden en su silla, casi todos con cara de susto, pero dijeron que están tranquilos. "Ya si me enfermo, mi mamá no se va a preocupar tanto", dijo Josué de 10 años.

De acuerdo con Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario general de Gobierno y encargado de la vacunación, señaló que al final de la jornada habrán alcanzado a la población de 10 y 11 años cumplidos en 81 municipios.

Informó que en la entidad llevan colocadas 32 millones de vacunas en personas de los 10 años hasta la tercera edad, de ellos suman 117 mil niños de 10 y 11 años.

"Hay una gran respuesta de la gente, la verdad es una fila larga, pero ordenada. Debemos recordar que había niños de 5 años en adelante que recurrieron al amparo y que ahora ya no tendrán que esperar a este trámite para revivir la segunda dosis", especificó.



Foto: Jorge Alvarado EL UNIVERSAL



