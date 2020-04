La secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a los capitalinos a no acudir a sitios donde se aglomera la población como los mercados de la Viga y nueva Viga, pues "las consecuencias de un contagio por coronavirus serían fatales".

"Las personas que van a sitios como el mercado de la nueva Viga y la Viga, no están midiendo las consecuencias y no actúan con responsabilidad al ir en contra de las medidas solicitadas para atender la emergencia sanitaria, no solo es en beneficio de la familia, de la comunidad sino de la ciudadanía en general", comentó.

Informó que tras las aglomeraciones que se presentaron en ambos mercados, se reportó que esa presencia era atípica, ya que están acudiendo personas familias con adultos mayores y niños en un número que no se había dado, incluso, en otros años durante la semana santa.

"En el Mercado de la nueva Viga, el día de hoy se implementó un operativo, en donde se establecieron cinco filtros de acceso para dosificar las entradas en bloque... se cerraron 3 puertas para el mejor funcionamiento; no se permite el acceso de adultos mayores y niños en el mercado y en la entrada estamos entregando tapabocas y gel en alcohol, también un voceo permanente por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la alcaldía para permanecer en casa y que se acaten las medidas de sana distancia", expuso.

En tanto, en el mercado de la Viga, comentó que la secretaría de operación policial y de tránsito realiza cortes a la circulación en Calzada de la Viga y en Fray Servando Teresa de Mier y se resguardan las inmediaciones del mercado.