El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, aseguró que duerme bien y no sufre de insomnio a pesar de que se le busca revocar el mandato, aunque adelantó que este ejercicio no se llevará acabo, pues no se juntaron las firmas requeridas para hacerlo.

Al comparecer ante comisiones unidas de Alcaldías y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, el edil morenista precisó que si hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a este ejercicio de democracia participativa, “porque no este humilde alcalde de Xochimilco”.

“Por supuesto que estamos convencidos de la práctica democrática; sin embargo, tristemente, no soy la autoridad electoral para anunciarlo, pero ya en su momento lo harán, no juntaron las firmas mis compañeros, examigos, algunos en otros partidos, pero finalmente los aprecio a todos, ojalá y que se hubiera llevado el ejercicio democrático, pues no juntaron las 30 mil como se dice”, apuntó.

Cabe recordar, que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recibió dos solicitudes de revocación de mandato: una para el alcalde de Xochimilco y la otra para Miguel Hidalgo, y que actualmente el órgano electoral local se encuentra verificando las firmas de apoyo necesarias, por lo que diputados de oposición le pidieron al morenista no adelantarse a los hechos.

Durante su exposición, José Carlos Acosta apuntó, entre otras cosas que, para el cuidado del suelo de conservación y zona lacustre, se realizó la limpieza de los más de 180 kilómetros de canales, logrando extraer 31 mil 55 toneladas de maleza acuática. Además, se efectuó la reapertura de más de cinco kilómetros de canales, con la extracción de 336 metros cuadrados de lodo. “Se retiraron 406 toneladas de basura inorgánica y 120 toneladas de desechos de plástico de invernadero en la zona chinampera”.

Asimismo, precisó que se ha recuperado la seguridad en los canales de Xochimilco, pues se han hecho cambios administrativos y se ha hablado con los prestadores de servicios. “Hemos corregido mucho de lo que genera violencia o exceso de alcohol en un abuena coordinación y un buen acuerdo, pero también con sanciones firmes”.

La comparecencia del alcalde comenzó con casi una hora de retraso, pues a las afueras del Congreso capitalino sus simpatizantes agredieron verbalmente a la diputada local del PT Circe Camacho y le gritaron de todo, por lo que todos los diputados y diputadas, incluidos los de Morena, condenaron estos hechos.

Debido a los gritos, bulla y escándalo, los integrantes de las comisiones unidas salieron y pidieron a la porra del edil morenista calma y respeto, o de lo contrario la comparecencia podría suspenderse.

Por su parte, Evelyn Parra presumió sus labores de seguridad a favor de las mujeres

La alcaldesa Evelyn Parra presumió, aunque parezca contradictorio, que las mujeres ya se sienten más seguras en Venustiano Carranza, y por eso las denuncias por violencia de género van en aumento.

Durante su comparecencia ante comisiones unidas de Alcaldías y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, detalló que cuentan con la ‘Policía Violeta’ que tiene 50 elementos debidamente certificados y capacitados por la Secretaría de las Mujeres, lo que aumenta la confianza de las mujeres para poder denunciar.

“Al mes recibimos 800 llamadas y las atendemos todas, si me dicen ¿por qué se han incrementado en un 50%? Porque las mujeres ya se sienten más seguras en Venustiano Carranza, porque ya acuden a la atención y porque ellas dicen ‘ahora sí quiero denunciar’”, sostuvo.

Asimismo, comentó que cuentan con los programas Contactos Violeta, Apoyo Violeta, Código Violeta y que pronto implementarán Botones Violeta para ayudar a las mujeres que sufran violencia o se sientan amenazadas.

“Si una mujer se siente agredida va a apretar ese botón e inmediatamente la Policía Violeta va a llegar, lo queremos poner en todos los lugares en donde los vecinos nos digan”, aseveró.

Asimismo, la edil morenista dijo que rehabilitaron el sistema de video-vigilancia del Centro de Monitoreo de Atención a Emergencias C4 de la alcaldía, y que, con todas estas acciones, se disminuyó hasta en un 10.06% los delitos de alto impacto social en el año 2022, en comparación con el 2021.

“En los primeros cuatro meses de 2023, hemos logrado disminuir el 23% los delitos de alto impacto social, así como reducir el promedio diario en delitos, al pasar de 4.90 a 3.90 en los últimos cuatro meses”, precisó.

Evelyn Parra informó también que la alcaldía, obtuvo el menor porcentaje de subejercicio. “Esto se debe, a la implementación eficiente de políticas de gasto y austeridad republicana, en el ejercicio de los recursos asignados por este honorable Congreso”.

Por último, destacó que su gobierno también ha invertido 179 millones de pesos en obra pública como drenaje, banquetas, carpeta asfáltica, red de agua potable e imagen pública, con lo que se mejoró el entorno urbano de las 80 colonias de la demarcación.

Al llegar y al salir del Congreso, la alcaldesa fue recibida por sus simpatizantes, quienes correaban porras y aventaban cohetes en honor a la edil morenista.

Con esta comparecencia, concluyeron los encuentros de los 16 alcaldes con legisladores.











