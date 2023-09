C on cascos cerrados, que en algunos casos a la distancia se veían nuevos, otros con protección. Los más austeros sólo con las rodilleras por encima de los pantalones, fue como se observó que estaban equipados algunos conductores de motocicletas en distintos puntos de la Ciudad, una vez que entraron en vigor las modificaciones al Reglamento de Tránsito, que endurecen las sanciones si los bikers incumplen medidas de seguridad.

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), reportó más de 30 motocicletas remitidas al corralón por incumplir las medidas como no contar con tarjeta de circulación. Uno de esos puntos de revisión fue en Eje 1 Norte, en la zona de Tepito, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, la supervisión no abarcó a los motociclistas en toda la Ciudad, como fue en la propia zona de Tepito o más al sur, como en la alcaldías Tláhuac, Milpa Alta o Iztapalapa. Incluso, algunos retaban a los oficiales: “pues no van a poder meternos en cintura2, dijo un joven en motoneta que andaba a toda prisa sin casco en Tepito.

Los que se dicen más afectados son los repartidores, quienes aseguran que las nuevas medidas como es contar con un casco que cumpla con ciertos lineamientos de seguridad o tener vigente la tarjeta de circulación, es únicamente para sancionarlos a ellos, pues no hay piso parejo.

“Parece que el operativo es solo para nosotros, saben dónde nos paramos y luego a la vuelta están los polos, pero no le hacen lo mismo a los harleros que traen casco de bacinica ni a todos los que andan en motoneta nomás robando, por ellos pagamos todos”, dice Javier quien esperaba un pedido afuera de Plaza Delta.

Entre los motociclistas existen desde aquellos que defiende las medidas hasta quienes lo consideran que es un mero “método para extorsionar”; sin embargo, todos coinciden en qué la seguridad arriba de dos ruedas debe ser primordial y también, hacer reglas más duras para que exista una verdadera cultura vial.

“En el moto club, nosotros siempre priorizamos la seguridad, somos un grupo que ayuda en eventos sociales, hacemos donaciones y trabajamos en comunidades, tenemos nuestras máquinas en regla, nos cuidamos y protegemos, no andamos corriendo ni haciendo esca daño en la calle, en lo que no estamos de acuerdo en el que nos limiten los cascos.

“El estilo que tenemos, las motos van un casco tres cuartos o los son de un cuarto, estos los usamos siempre en las rodadas pequeñas o en la Ciudad y ahora eso va a estar prohibido”, comenta Chuy, perteneciente a un ramal de los Centauros del Norte.

“Mira, accidentes en moto siempre habrá, en lluvias, por una falla mecánica, alguna imprudencia o lo que sea, sin dos ruedas y siempre es un riesgo (...) Ahora sí van a hacer esa regla solo para intimidar creo que no es correcto, pero si será parejo y vamos a dejar de ver motonetas con cuatro personas arriba, a todos filtrando o sembrando el terror en esas rodadas que luego hacen y que nos dan miedo a todos, está perfecto. La motocicleta es una excelente herramienta para el tráfico, no contaminar, pero se debe regular y eso compete a nosotros como ciudadanos y no es exclusivo de motociclistas, si le dan un BMW será un imbécil con un BMW, si le das una moto a una persona responsable, será un motociclista responsable”, comentó Joaquín, biker desde hace más de 20 años.

Aunque algunos salieron con reservas, el caos no se apreció tanto ayer domingo, pues muchos descansaban o simplemente, guardaron sus potros; el reto para autoridades será durante esta semana pues aunque no se han dado a conocer puntos específicos de revisión de motociclistas, estos serán aleatorios durante las 24 horas.

De manera paralela, diversos motoclub’s están organizando las llamadas “Rodadas del terror” para los próximos días, pues, en redes sociales se anuncian para las noches el fin de mes. Estas acciones, cabe recordar, muchos de los motociciclistas no andan con casco y con más de tres personas.

