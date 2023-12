Con largas filas y estaciones provisionales sin terminar, inició este domingo la ruta del Metrobús debido al cierre de tres estaciones de la Línea 9 del Metro para la renivelación de vías, el cual durará hasta el mes de mayo de 2024.

“Sí, hizo mucho tiempo en llegar el Metrobús y no hay orden en las filas, porque se hacen muy largas y entramos todos amontonados, (...) pues sí, no voy muy lejos, yo creo que mejor me voy a ir caminando”, expresó la usuaria María Agustina.

A partir del 17 de diciembre, las estaciones desde Pantitlán hasta Velódromo estarán cerradas, por lo que hay transporte emergente con un servicio complementario de Metrobús con hasta 40 unidades.

En la estación del Metro Velódromo, a las 14:00 horas, se formaron largas filas para acceder al Metrobús, que abarcaban la zona peatonal y hasta la estación del Metro.

A pesar de que la fila era fluida, muchos usuarios apuntaron que en horas pico de días laborales se puede generar un “caos”.

“Pues ahorita va a estar tranquilo porque es domingo, pero imagínate mañana lunes, esto seguro va a ser un caos”, externó Gabriel, usuario del servicio de Metrobús.

Afuera del Metro Velódromo todavía se pueden encontrar trabajadores construyendo parte de la estación del Metrobús, mientras que los usuarios abordan en las estaciones provisionales.

EL UNIVERSAL publicó que el viernes, los trabajos para terminarlas iban a marchas forzadas.

En las demás aún se puede ver material de construcción y la falta de elementos, como techos, señalizaciones o partes de las estructuras metálicas.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que el Metrobús hace 18 minutos de Pantitlán a Velódromo; no obstante, ocupó 11 minutos para avanzar una estación, de Pantitlán a Puebla.

Y el promedio para abordar una unidad en Velódromo era de 12 minutos. Tampoco hay un carril confinado para las unidades del Metrobús por lo que para detenerse Velódromo ocupan la lateral de Viaducto Río de la Piedad.

“Esto no va a servir y eso que agarraron en vacaciones, si hubieran agarrado en tiempo de trabajo no va a servirnos (...) si esto no funciona, me voy a tener que juntar con mis compañeros del trabajo para un Uber”, afirmó Teresa Sandoval, usuaria recurrente de la Línea 9, quien agregó que el servicio de Metrobús en Pantitlán ante el cierre temporal del primer tramo de la línea “no va a ser suficiente”.