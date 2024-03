Tras la suspensión de la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula no cuenta con ningún tipo de modificación para este lunes 25 de marzo, por lo que esta medida opera de manera normal,

Dicha restricción aplicará de manera parcial en la circulación vehicular con las placas que tengan la terminación 5 y 6 con engomado amarillo de los hologramas 1 y 2, en la Megalópolis.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que los hologramas exentos de las limitaciones establecidas son con la terminación 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

Todas las restricciones vehiculares del programa, tanto la semanal como la sabatina, se aplican en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, en foráneos aplica de 5:00 a 11:00 horas.

Calendario de circulación

Lunes engomado amarillo, últimos dígitos de placa 5 y 6

Martes engomado rosa, últimos dígitos de placa 7 y 8

Miércoles engomado rojo, últimos dígitos de placa 3 y 4

Jueves engomado verde, últimos dígitos de placa 1 y 2

Viernes engomado azul, últimos dígitos de placa 9 y 0

Sábado algunos con holograma 1 y todos los de holograma 2

El día domingo es el único día excluido de todo tipo de restricción debido a que es considerado de absoluta recreación.

¿Cómo entender el calendario hoy no circula?

El calendario del programa hoy no circula se basa en dos tipos de restricciones que se aplican semanalmente y sabatinamente, además en casos de contingencia se implementa el doble no circula, el cual será informado por la CAMe.

Cualquier restricción se basa en la verificación previa del vehículo, de acuerdo al tipo de engomado, el holograma, la terminación de la placa, matrícula sin número y permiso, la restricción semanal consiste en limitar la circulación de ciertos automóviles un día a la semana.

La restricción sabatina limita el tránsito de los coches dos sábados al mes en el caso del holograma 1 y matrículas sin número o todos los sábados de mes en caso de los hologramas 2 y foráneos, esta se determinará por el tipo de vehículo y si la placa es par o impar.

¿Cómo se vincula la Verificación Vehicular con las restricciones del Hoy No Circula?

La verificación es un procedimiento que evalúa periódicamente la combustión de los automóviles para determinar los niveles de contaminación y de emisión, en cada evaluación se otorga un color de engomado y un tipo de holograma específico.

La revisión deberá realizarse cada seis meses o cada dos años dependiendo del tipo de vehículo, además los engomados y hologramas serán utilizados para restringir su circulación uno, dos o todos los sábados del mes, una vez a la semana o si quedarán exentos.

Estos serán usados como criterio en el programa Hoy no circula, en donde la limitación vehicular será en uno de los 5 días de la semana y los sábados, en caso del doble hoy no circula se determinará por los niveles de contaminación.

