¿Cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 27 de mayo en la CDMX tras la suspensión de contingencia? El calendario del programa hoy no circula se basa en dos tipos de restricciones que se aplican semanalmente y sabatinamente, además en casos de contingencia se implementa el doble no circula

Todas las restricciones vehiculares del programa, tanto la semanal como la sabatina, se aplican en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, en foráneos aplica de 5:00 a 11:00 horas. Foto: Samyra Sosa. EL UNIVERSAL