Comerciantes del centro de Xochimilco mantuvieron bloqueada la circulación de avenida División del Norte y avenida Guadalupe por más de cinco horas en demanda de espacios para vender su mercancía en la vía pública.

El grupo de 150 manifestantes solicitan atención del Gobierno capitalino y de la alcaldía para ejercer comercio sobre la calle.





“El motivo del bloqueo es porque no están dejando trabajar a mucha gente no que necesitamos es que la gente regrese a sus labores formalmente. Por qué hay muchos niños que necesitan alimento en sus hogares, y la gente no está llevando esos alimentos.” comentó Gerardo López comerciante afectado.

Los cortes viales se realizaron en Periférico Sur a la altura de la glorieta Vaqueritos rumbo al centro de Xochimilco, en ambas direcciones.

Los manifestantes se retiraron ante la llegada del cuerpo de antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde no se registraron incidentes, con la consigna de ser atendidos por las autoridades capitalinas.









¿Qué responde la alcaldía ante la protesta?

En un comunicado de prensa, la alcaldía Xochimilco informó que los comerciantes que mantenían bloqueado Prolongación División del Norte y avenida Guadalupe cuentan con espacios establecidos en la parte alta del mercado 377.

Informaron que se mantiene una medida cautelar para inhibir el comercio ambulante en el programa integral para el mejoramiento de movilidad del primer cuadro de Xochimilco.

Además, se precisó que el retiro de los comerciantes obedece a una acción contra delitos en dicha zona, asegurando que no se dará marcha atrás al programa de reordenamiento del comercio en vía pública.