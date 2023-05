El pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las comisiones Unidas de Alcaldías y de Administración Pública Local a que citen a comparecer de nueva cuenta al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien el pasado viernes abandonó de forma abrupta su encuentro con legisladores locales.

De igual forma, en este Punto de Acuerdo, presentado por la diputada de Morena Martha Ávila, se solicitó a la Contraloría realizar una investigación al respecto, pues el actuar del alcalde podría incurrir en una falta administrativa; al respecto, Mauricio Tabe subrayó que cumplió con su comparecencia, y que Morena está enojado porque les dijo sus verdades.

Desde la tribuna del Congreso, la legisladora por Iztapalapa dijo alcalde decidió dolosamente incumplir con sus obligaciones para rendir cuentas de cara a la ciudadanía, y sostuvo que su actuar no sólo pasó por encima de un acuerdo parlamentario, sino que violó la Constitución, así como la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso.

“No se trata sólo de un incumplimiento grosero a un formato. No se trata de la indiferencia a los formalismos. Se trata de una afrenta y una ofensa directa de un alcalde a un poder público de esta Ciudad. Tabe ha caído incluso más bajo que algunos de sus pares panistas, quienes al menos se quedaron a decir mentiras y confrontarse con las y los diputados, eso sí, cubriendo el formato que establecen las comparecencias”, dijo.

Asimismo, indicó que convalidar estos actos sentaría un pésimo precedente de las prácticas parlamentarias, y le pidió al alcalde “que se tome un té de tila y se controle para rendirle cuentas a la ciudadanía”.

Al respecto, el edil panista comentó en sus redes sociales que cumplió con lo que marca la ley, pues entregó un informe por escrito sobre el estado que guarda la administración y se presentó ante las y los diputados locales.

Cumplí con mi comparecencia y ahora los diputados de Morena le piden a la Contraloría que me castigue.



Lo que no les gustó, es que les dijera sus verdades. pic.twitter.com/wkOFj46vFp — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) May 23, 2023

“Hoy los diputados de Morena aprobaron un Punto de Acuerdo para pedir que me castiguen porque fui al Congreso a decirles sus verdades. Yo cumplí, entregué mi informe por escrito y comparecí, pero no me presté a su teatro y a que me insultaran, eso no lo iba a permitir por respeto”, subrayó en un video difundido en sus redes sociales.

En este sentido, recalcó que a los legisladores de Morena no les gusta escuchar sus verdades. Pero la verdad, dijo, es que traicionaron a la gente que los apoyó y por eso los castigaron.

“Y si me vuelven a citar con mucho gusto voy a ir a decirles nuevamente sus verdades. Se convirtieron en lo que tanto criticaron y por eso les digo: no se preocupen por mí, preocúpense por la gente que está decepcionada de ustedes”, finalizó.

La semana pasada, Tabe abandonó su comparecencia ante comisiones unidas tras, según él, “tundir” a los diputados de Morena.



sp