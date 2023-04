Toluca, Méx.— Jorge N, el conductor de la unidad de Flecha Roja que se volcó en el kilómetro 34.5 de la México-Toluca el pasado seis de abril, podría alcanzar hasta 20 años de prisión por los delitos de homicidio, de tres pasajeros que murieron el día del accidente, lesiones de 35 usuarios y daños a propiedad de la nación, por afectaciones a la carpeta asfáltica, denunció la esposa del chofer, quien pidió reservar sus datos, por temor a represalias.

En entrevista indicó que durante la audiencia inicial le informaron que esas podrían ser las penas por los delitos que se le imputan, aunque podría llevar su proceso en libertad a cambio de una garantía económica por 5 millones de pesos. “Nosotros no tenemos ese dinero, no hay para pagar un abogado y menos para dar la fianza, lo que pedimos es que la empresa no lo deje solo”.

“El representante legal de Flecha Roja me dijo que si nosotros buscamos al sindicato en un principio, hagamos lo mismo ahora para que lo ayuden, ellos ya no van a meter las manos. No tenemos dinero para un representante legal privado, solo el de oficio y el Ministerio Público ayer presentó las declaraciones escritas de los lesionados, que culpan a mi pareja de ser el responsable del accidente”, dijo.

La mujer agregó que pese a que en principio, algunos de los familiares de los lesionados respaldaron al conductor y señalaron que la unidad se había detenido al menos cinco veces antes de la volcadura, además que los había ayudado para salvar a la mayoría de las personas en lugar de huir; el lunes firmaron al Ministerio Público una declaración escrita señalando que “el conductor iba viendo su celular y a exceso de velocidad”.

Por ello, pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Poder Judicial hacer un peritaje apegado a la ley.

De los 35 lesionados, cinco siguen en el IMSS en Toluca; dos en el Hospital General Nicolás San Juan y seis en el Centro Médico Adolfo López Mateos del Instituto de Salud del Estado de México (Isem).