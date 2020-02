Van 38 carpetas de investigación abiertas por difundir “packs” sin consentimiento

Tras la entrada en vigor de la Ley Olimpia el pasado 23 de enero, en la que se sanciona a quien difunda imágenes de contenido íntimo o sexual sin consentimiento, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que se han abierto 38 carpetas de investigación en ese delito.

“Tenemos en curso algunas sanciones, tenemos que hacer una base de información en este tipo de delitos, actualmente tenemos ya varias denuncias, tenemos 38 carpetas en este delito y por lo tanto estamos trabajando ya en la integración”, comentó.

Durante la cuarta sesión de seguimiento a la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la capital, destacó que se está trabajando para fortalecer la base de información de este tipo de delitos, establecer mecanismos de actuación oportuna a las víctimas, así como la generación de un sistema informático que se trabaja con la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip), que se encargará del tema de inteligencia.

En esta reunión la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que tras los feminicidios de Ingrid y de Fátima es necesario evaluar si son necesarias las 11 acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, acordadas al decretar la Alerta de Violencia de Género el pasado 21 de noviembre.

“No podemos hacer un seguimiento de las 11 medidas que establecimos si no tomamos en cuenta lo que recientemente ocurrió en la Ciudad y esto es algo que en este comité tenemos que entender, reconocer y hacer una discusión, si estas 11 medidas que definimos como las fundamentales para la alerta son suficientes o requerimos más, y en eso necesitamos abrirnos no solamente dentro del gobierno, sino a las distintas organizaciones civiles, a mujeres que están exigiendo justicia ante estos acontecimientos”, comentó.

En su turno, las organizaciones civiles se dijeron preocupadas por la constante filtración de información delicada, por la falta de metas e indicadores a las 11 medidas contempladas en el decreto de declaratoria y que no se ha desarrollado un plan de acción que incorpore otras medidas estratégicas para atender la violencia feminicida.

Consideraron urgente diseñar e implementar estrategias que busquen fortalecer las capacidades en materia de procuración y administración de justicia desde una perspectiva de género y de derechos humanos, así como asegurar la reparación integral del daño infligido a las víctimas directas e indirectas; diseñar estrategias para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas que incluyan protocolos de actuación, mecanismos claros y eficientes de coordinación interinstitucional de las autoridades con facultades y atribuciones para implementar este tipo de políticas, entre otras.

Sheinbaum Pardo indicó que no se debe considerar que no se ha hecho nada durante los tres meses de la declaratoria de la Alerta de Género; no obstante, refirió que se tienen que hacer más acciones.

Destacó que en los casos que acaban de ocurrir (Ingrid y Fátima) se realiza una revisión de cómo pudieron haberlos evitado, por lo que se busca una mejor condición trabajar estos casos.

