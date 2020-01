Sedema publica convocatoria para instalar plantas tratadoras de basura en CDMX

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para la instalación y operación de Plantas de Tratamiento y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos (CPTAR’s), con el objetivo de atender la problemática de la basura generada en la capital del país.

La convocatoria fue publicada en la gaceta local, en la que se indicó que, conforme al inventario de residuos sólidos del 2018, durante ese año se generaron 13 mil 73 toneladas diarias de residuos sólidos, lo que da una generación per cápita de 1.38 kilogramos de basura por capitalino.

"Del total de residuos sólidos generados, 8 mil 107 son enviados a disposición final a cinco rellenos sanitarios: cuatro ubicados en el Estado de México y uno en Morelos (…). Es necesario contar con mecanismos para garantizar la correcta instalación y operación de plantas de tratamiento y aprovechamiento de residuos, evaluando periódicamente su capacidad y adecuado funcionamiento", menciona el documento.

Por lo anterior, la Sedema convocó a las personas físicas y morales cuya actividad preponderante u objeto social sea, entre otros, el manejo, tratamiento, aprovechamiento o reciclaje de los residuos sólidos de la Ciudad, que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos y que demuestren contar con los recursos humanos y materiales suficientes, así como con la capacidad técnica y financiera para las Plantas de Tratamiento y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos (CPTAR’s).

La presentación de propuestas será del 10 al 28 de febrero, de las 9:00 a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, unidad administrativa adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. El resultado de las propuestas se dará a conocer en abril.

Se detalló que las plantas podrán recibir los residuos sólidos separados o mezclados provenientes de los centros de transferencia del gobierno local o de empresas particulares autorizadas, teniendo en cuenta que deben tratar y aprovechar un mínimo de 3 mil toneladas diarias de residuos sólidos de la Ciudad.

Las plantas, una vez recuperada la inversión de la CPTAR’s y amortizado los costos de operación, el 5% del ingreso obtenido por las utilidades del tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos de la Ciudad de México deberá ser donado a la Sedema, a través del Fondo Ambiental Público, para que los recursos sean utilizados para la recuperar Áreas de Valor Ambiental de la capital.

Sobre los residuos de construcción y demolición

Asimismo, la Sedema publicó la convocatoria PR-RCD CDMX-2019 para la instalación y operación de la planta de reciclaje de residuos de la construcción y de la demolición, autorizadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Lo anterior se debe a que la generación de residuos de la construcción y de la demolición, derivados de las diversas actividades que se desarrollan en la Ciudad, ha aumentado como consecuencia de obras públicas mayores o edificaciones nuevas que se han erigido en los últimos años, además de la demolición total o parcial, a la fecha, de 195 edificaciones como consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 2017 y por lo menos 2 mil 855 edificaciones que están en obra y/o demolición.

Explicó que los desechos de estas obras son tierra, hormigón, ladrillos, cerámicos y que el resto está formado por cantidades variables de residuos de madera, metal, yesos, plásticos, etc. "La mayor parte son residuos no peligrosos, incluso inertes, cuyo aprovechamiento no debe presentar problema, sino que puede contribuir a la disminución del consumo de recursos minerales naturales".

Por todo lo anterior, la convocatoria tiene como objetivo que se presenten proyectos para la instalación de una Planta de Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Demolición en el espacio que el Gobierno de la Ciudad de México destine dentro de los terrenos del Bordo Poniente que están bajo su administración, la cual permita el tratamiento de por lo menos 6 mil toneladas al día.

El producto reciclado será utilizado en la obra pública asociada a proyectos de infraestructura, específicamente en los elementos constructivos en los que sea factible su uso. También será utilizado en la obra privada de conformidad con la normatividad ambiental en la materia.

Podrán participar personas físicas y morales dedicadas al ramo para que presenten proyectos que atiendan los criterios técnicos, de operación, de seguridad y de conservación del medio ambiente bajo estándares nacionales e internacionales.

La presentación de propuestas será del 10 al 28 de febrero, de las 9:00 a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, unidad administrativa adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno capitalino. El resultado de las propuestas será dado a conocer en el mes de abril.

etp