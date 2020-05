PRD CDMX critica desempeño del Gobierno capitalino y de alcaldías ante Covid-19

La dirigente del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, calificó de “pésimo” el desempeño del Gobierno capitalino y de las 16 alcaldías, para contener la propagación del Covid-19.



Destacó que tan solo Iztapalapa y Gustavo A. Madero, individualmente, tienen más contagios que 16 estados de la República, mientras que otras 11 alcaldías registran más de mil contagios acumulados cada una, cantidad en la que superan a seis entidades.



Ante este panorama, la perredista consideró que “es vergonzoso que con estos pésimos resultados, sin contar el subregistro de contagios, la jefa de Gobierno pretenda abrir las actividades en la ciudad y cambiar de semáforo en una semana.



“Esto muestra una grave irresponsabilidad, pues confunde y pone en peligro la vida de miles capitalinos, pues, además, van en contra de su propio plan de reapertura, que señala que hasta el 15 de junio aún estaremos en semáforo rojo, por lo que es a partir de esa fecha que debe empezar el conteo descendente de contagios”, insistió la ex asambleísta.



Destacó que de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud federal, en Iztapalapa, que tiene una población un millón 800 mil habitantes, se han registrado cuatro mil 274 casos confirmados y 424 decesos.

También lee: Ubicado atrás de la Central de Abasto, el 57 se volvió el callejón del Covid



Mientras que en Gustavo A. Madero, cuya población es de un millón 186 mil personas, tiene dos mil 701 contagios y 363 decesos.



“Estos números muestran que estas demarcaciones tienen más contagios que 16 estados de la República, a pesar de que tienen menor población. Además, existe 11 alcaldías con más de mil contagios acumulados cada una, cantidad en la que superan a seis entidades del país”, dijo Arias Contreras.



Añadió que estos datos contrastan con estados como Jalisco, cuya población de ocho millón 200 mil personas, reporta mil 355 contagios; Michoacán, con población de cuatro millones 500 mil habitantes, tiene mil 613 casos.



En tanto que el estado de Guerrero, con población de tres millones 500 mil personas, tiene mil 421 contagios, y Puebla, con población de seis millones168 mil personas, solo tiene dos mil 458 casos de Covid-19.



De allí la importancia de analizar estos factores, insistió la perredista, ante el riesgo de una reapertura rápida, por lo que exigió a la jefa de Gobierno replantear su programa de restablecimiento de la ‘nueva normalidad’, a fin de que no se convierta en una ‘nueva mortalidad’”, enfatizó.



Por ello, soslayó Nora Arias, es necesario tomar en cuenta la densidad de población de la capital, la reducción del espacio público, el transporte y hacinamiento habitacional, entre otros factores.



Reiteró que si no se brinda confiabilidad en las cifras, es necesario el establecimiento de un organismo independiente que analice y certifique la reducción de porcentajes de ocupación hospitalaria, contagios y fallecimientos, a fin de garantizar un proceso de apertura segura.



“Le recordamos a la jefa de Gobierno que la Ciudad está bajo su responsabilidad y, con ella, millones de vidas, por lo que debe entenderse que la capital es la zona más afectada del país”, insistió.



Detalló que si no se hace una apertura adecuadamente y de manera ordenada, incurrirá en una flagrante negligencia ante un riesgo de mayores brotes, como lo han indicado expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, advirtieron.



Asimismo, advirtió que antes de abrir actividades, es necesario que primero se pongan de acuerdo las autoridades sanitarias federales y locales, para que den a conocer con veracidad comprobada las cifras de la pandemia, pues es evidente que existen muchos más contagios que los registrados oficialmente.

lr