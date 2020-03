Por cuarto día consecutivo, las estaciones Pantitlán, Hangares y Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro, permanecen cerradas hasta nuevo aviso, debido a que continúan los trabajos de verificación por una fuga en una gasolinera, ubicada sobre Av. Fuerza Aérea.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, dijo que el servicio en las estaciones afectadas seguirá suspendido hasta terminar los trabajos preventivos para garantizar la seguridad de los usuarios.

En entrevista con EL UNIVERSAL expuso que se garantizará la seguridad de que no hay riesgo para usuarios y que no se repetirá un incidente como el del fin de semana, por lo que no hay fecha para reabrir las estaciones Pantitlán, Hangares y Terminal Aérea, y seguirán dando servicio los camiones RTP.

“Primero monitoreamos el lugar, se tomaron muestras y se hizo una valoración, por lo que el riesgo no es tanto, al parecer son cinco las filtraciones dentro de los túneles.

También lee: Fuga de combustible provoca cierre de tres estaciones de la Línea 5 del Metro

Explicó que el área de Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos, el Heroico Cuerpo de Bomberos y el STC trabajan “mañana, tarde y noche” de forma conjunta para la mitigación de los túneles.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se revisarán algunas instalaciones de gaseras y gasolinerías cercanas a las estaciones del Metro y Metrobús.

El organismo capitalino recordó que desde las 5:00 horas, de mañana miércoles 4 de marzo, se mantendrá el transporte gratuito con autobuses de RTP, desde la estación Oceanía hacia Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán de la Línea 5, y viceversa, hasta que se normalice el servicio.

Con atrasos

En un recorrido realizado por esta casa editorial en la estación Oceanía, algunos usuarios comentaron que el tiempo de espera para subir al transporte que va de Oceanía a Pantitlán es de casi 15 minutos, y “aunque va muy lleno, por lo menos es gratis”.

Personal de vigilancia del Metro comentó que el servicio de RTP está disponible desde las 5:00 horas y hasta la medianoche; no obstante, sólo cuentan con 25 unidades para el traslado de los usuarios.