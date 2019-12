Patinadores realizan pruebas en pista del Zócalo capitalino

Esta noche, patinadores realizan pruebas en la pista Ecologísssima, instalada en la plancha del Zócalo capitalino, atracción que será inaugurada el próximo sábado 14 de diciembre por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Como EL UNIVERSAL lo informó este fin de semana, la empresa suiza Glice fue la encargada de poner esta atracción, que fue importada desde Alemania y cuyo costo será de 10 millones de pesos; es decir, 66% menos que los 30 millones de pesos que se gastaban en las anteriores.

Viktor Meier, CEO de Glice, explicó que ellos desarrollaron un material de polímeros de alta densidad que parece hielo y se siente como tal, pero que no lo es, ya que no se derrite y se pueden utilizar patines normales, con cuchillas de acero, pero con cero gasto de energía. No obstante, en con este producto se pierde 2% de velocidad comparado con las pistas de hielo.

“Las placas son polímeros de alta densidad con ingredientes como silicio, protección anti UV, entre otros. Todos juntos hacen un material muy resistente y al mismo tiempo baja la fricción para que se pueda patinar encima (...) El material es 100% no tóxico”, comentó y destacó que al ser importados de Alemania, este material debe cumplir con los más altos estándares de calidad de Europa.

Desde el martes comenzó la instalación de mil 956 paneles de este producto en la plancha de la Plaza de la Constitución y, de acuerdo con autoridades, tendrá una dimensión aproximada de 4 mil metros cuadrados, más grande que la pista del año pasado que se colocó en la Plaza de la República que media 3 mil 300 metros cuadrados.

etp